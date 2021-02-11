ЕС и ВОЗ учредили программу вакцинации на €40 млн для стран "Восточного партнерства"

Европейский союз и Всемирная организация здравоохранения в течение трех лет будут оказывать помощь в вакцинации от коронавируса граждан Украины, Беларуси, Молдовы, Грузии, Армении и Азербайджана.

Программа помощи в вакцинации жителей стран "Восточного партнерства" рассчитана на три года Фото: EPA

Европейский союз в партнерстве со Всемирной организацией здравоохранения 11 февраля заявил о запуске региональной программы по оказанию помощи для обеспечения вакцинации от COVID-19 населения в шести странах "Восточного партнерства". Об этом сообщила пресс-служба Европейского парламента.

Стоимость программы – €40 млн, средства будут распределены между Азербайджаном, Арменией, Беларусью, Грузией, Молдовой и Украиной. Программа рассчитана на три года.

Цель проекта – подготовить страны к эффективному получению и введению вакцин, отметили в ЕС.

"Программа включает поддержку управления цепочкой поставок вакцин, данные о вакцинации и мониторинг безопасности, обучение руководителей системы здравоохранения и медперсонала, участвующих в вакцинации, планирование вакцинации и логистическую поддержку доставки и обращение с вакцинами", – уточнили в сообщении.

По информации Bloomberg, на 11 февраля в мире введено более 152 млн доз вакцин от коронавируса в 75 странах мира. В ВОЗ заявляли, что большую часть вакцин купили страны с высоким и средним уровнем дохода.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире по состоянию на 11 февраля января превысило 107,3 млн, из них более 60 млн вылечились, а почти 2,4 млн умерли. Госкомитет по вопросам здравоохранения КНР сообщил о двух случаях заболевания COVID-19 за 10 февраля.