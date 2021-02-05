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Около 130 стран не получили вакцины от COVID-19 – ВОЗ

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус призвал страны, получившие доступ к вакцинам от коронавируса, поделиться с другими государствами сразу после того, как будут вакцинированы приоритетные категории граждан – медработники и пожилые люди.

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Гебрейесус: Все правительства обязаны защищать собственный народ
Гебрейесус: Все правительства обязаны защищать собственный народ
Фото: EPA

Почти 130 стран с населением 2,5 млрд человек не получили ни одной дозы вакцины против коронавирусной инфекции. Такие данные 5 февраля привел генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус, пишет пресс-служба ВОЗ.

По его словам, некоторые страны уже вакцинировали большую часть населения, которое подвержено повышенному риску тяжелого течения COVID-19.

"Все правительства обязаны защищать собственный народ. Но как только страны с вакцинами вакцинируют работников здравоохранения и пожилых людей, лучший способ защитить остальную часть своего населения – это поделиться вакцинами, чтобы другие страны могли сделать то же самое", – сказал Гебрейесус.

Он отметил, что чем больше времени уходит на вакцинацию наиболее подверженных риску людей, тем больше возможностей у вируса для мутации.

В ООН в настоящее время входит 193 государства. 

По информации Bloomberg, на 5 февраля в мире введено более 119 млн доз вакцин от коронавируса в 67 странах мира.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, в мире коронавирус подтвердили более чем у 105 млн человек, умерло 2,28 млн заболевших.

Первой масштабную кампанию по иммунизации населения начала Великобритания, это произошло 8 декабря 2020 года

Украина прививать свое население еще не начинала. Старт вакцинации в стране наметили на 15 февраля. В ВОЗ заявляли, что большую часть вакцин купили страны с высоким и средним уровнем дохода.

Теги: ООН, ВОЗ, вакцинация, население, Тедрос Адханом Гебрейесус, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, пандемия, коронавирус
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