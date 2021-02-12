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Хакеры атакуют украинцев, используя тему вакцинации от COVID-19 – СНБО

В конце января координационный центр кибербезопасности при СНБО Украины выявил фишинговую кибератаку, в ходе которой на популярной хостинговой платформе была создана фейковая веб-страница, имитировавшая сайт Министерства здравоохранения Украины.

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Центр кибербезопасности проанализировал все этапы развития атаки и заблокировал фишинговые домены
Центр кибербезопасности проанализировал все этапы развития атаки и заблокировал фишинговые домены
Фото: depositphotos.com

Совет  национальной безопасности и обороны Украины фиксирует рост фишинговых атак с использованием темы вакцинации от COVID-19. Об этом 12 февраля сообщила пресс-служба СНБО.

В начале пандемии коронавирусной инфекции в мире ежедневно регистрировалось более 18 млн фишинговых сообщений, связанных с темой COVID-19. С середины 2020 года их количество стало уменьшаться, атаки стали более направленными, их тематика менялась – от доступности масок и тестов до разработки вакцин, отметили в совете.

В конце января координационный центр кибербезопасности при СНБО выявил фишинговую кибератаку, направленную на украинских пользователей интернета.

"Во время атаки на популярной хостинговой платформе была создана фейковая веб-страница, имитировавшая сайт Министерства здравоохранения Украины. Для размещения страницы хакеры зарегистрировали несколько доменов, которые напоминали официальный домен Минздрава. На ней была размещена информация о начале с 25 января обязательной вакцинации от COVID-19 с предложением загрузить файл с подробностями", – сообщили в СНБО.

В документ был встроен вредоносный код, который при открытии файла обеспечивает удаленное управление компьютером. Таким образом хакеры получали доступ к компьютеру жертвы.

По информации Совета нацбезопасности, центр кибербезопасности проанализировал все этапы развития атаки и заблокировал фишинговые домены. СНБО уведомил организации, на которые были направлены действия киберпреступников.

Целью фишинговых атак является получение доступа к конфиденциальным данным пользователей.

Теги: интернет, Украина, хакеры, СНБО, вакцинация, украинцы, Минздрав, кибератака, кибербезопасность, пандемия
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