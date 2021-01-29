С начала 2021 года в Украине зафиксировано почти 14 млн инцидентов в сфере кибербезопасности – СНБО

Масштабных киберугроз в этом году в Украине зафиксировано не было, сообщает пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны Украины.

По данным СНБО, в последний месяц наблюдается тенденция к увеличению случаев фишинга Фото: depositphotos.com

С начала 2021 года в Украине зафиксировано почти 14 млн инцидентов в сфере кибербезопасности. Об этом сообщает пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны Украины.

При этом масштабных киберугроз в этом году еще не было зафиксировано.

В то же время в последний месяц наблюдается тенденция к увеличению случаев фишинга (400 тыс.) и продажи крупных баз данных.

Большинство атак в Украине были направлены на государственный сектор (более 75%). В основном они связаны с несанкционированным доступом к компьютерным системам (70% случаев), сканированием ресурсов (10% случаев) и осуществлением атак типа brute-force (7% случаев).

По данным Службы безопасности Украины, в течение 2020 года в стране были нейтрализованы 600 кибератак на информационные ресурсы органов власти и объекты критической инфраструктуры.