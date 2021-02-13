Во Франции тем, кто выздоровел от COVID-19, рекомендуют получать лишь одну дозу вакцины

Верховная комиссия по здравоохранению Франции рекомендует вводить людям, которые выздоровели от COVID-19, одну дозу вакцины в период от трех до шести месяцев после выздоровления.

Во Франции начали кампанию по вакцинации от коронавирусной инфекции 27 декабря 2020 года Фото: ЕРА

Верховная комиссия по здравоохранению Франции 12 февраля обнародовала рекомендацию по вакцинации граждан, которые переболели коронавирусной инфекцией.

В релизе сказано, что людям, выздоровевшим от COVID-19, можно вводить лишь одну дозу препарата.

В комиссии пришли к выводу, что ответ иммунной системы, который вырабатывается у человека, переболевшего коронавирусной инфекцией, похож на реакцию организма, которую дает одна доза вакцины. Для них получение прививки будет выполнять роль своеобразного напоминания для иммунитета, говорится в релизе.

Согласно рекомендациям, людям, которые переболели коронавирусной инфекцией, следует вводить одну дозу вакцины в период от трех до шести месяцев после выздоровления.

Рекомендация не относится к лицам с иммуносупрессией (угнетение иммунитета) и тем, кто заболел после получения первой дозы вакцины.

Кампания по вакцинации во Франции началась 27 декабря 2020 года. С тех пор первую дозу ввели 2,2 млн человек, вторую – более 617 тыс. В стране разрешены для применения двухдозные препараты от Pfizer/BioNTech, Moderna и AstraZeneca.

По информации министерства здравоохранения Франции, с начала пандемии в стране подтвердили 3,4 млн случаев COVID-19, из них более 80 тыс. человек умерли.