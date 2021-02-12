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Академик Комисаренко: Несмотря на старт массовой вакцинации, никто не знает, когда закончится пандемия COVID-19

Глава комиссии по биобезопасности и биологической защите при Совете нацбезопасности и обороны, академик Национальной академии наук Украины Сергей Комисаренко заявил, что пока неизвестно, как долго сохраняется иммунитет к коронавирусу после вакцинации.

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В Украине вакцинация населения от коронавируса пока не начиналась
В Украине вакцинация населения от коронавируса пока не начиналась
Фото: depositphotos.com

Глава комиссии по биобезопасности и биологической защите при Совете нацбезопасности и обороны, академик Национальной академии наук Украины Сергей Комисаренко в интервью "Фактам" заявил, что, несмотря на старт массовой вакцинации, по-прежнему неизвестно, когда закончится пандемия COVID-19.

"На этот вопрос никто не ответит, поскольку невозможно просчитать, как поведет себя коронавирус в будущем. Он может стать хуже – мутировать так, что станет гораздо более контагиозным, чем сейчас. Или не восприимчивым к имеющимся вакцинам. Или, наоборот, исчезнет совсем. Или будет вызывать легкие респираторные заболевания, как другие (не патогенные) коронавирусы. Он непредсказуем", – подчеркнул академик.

По его словам, наука пока не дает точного ответа на вопрос, как долго сохраняется иммунитет к коронавирусу.

"Вначале считалось, что иммунитет сохраняется около полугода. Затем – три-четыре месяца. Сейчас часть ученых заявляет, что год или более. Уверенно можно говорить, что иммунитет после вакцинации держится дольше, чем после заболевания… Но пока рано судить, ведь массовая вакцинация стартовала лишь в минувшем месяце. Впрочем, известно, что у добровольцев, участвовавших в клинических испытаниях вакцин, иммунитет сохраняется уже полгода", – отметил Комисаренко.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение болезни, на сегодняшний день в мире коронавирус подтвердили у более чем 107,8 млн человек, 2,37 млн умерли, более 60,3 млн выздоровело.

В Украине к 10 февраля подтвердили более 1,26 млн случаев заболевания COVID-19. Умерло от этой болезни 24 174 человека, а выздоровело более 1,1 млн пациентов.

По данным агентства Bloomberg, во всем мире уже сделали 159 млн прививок от коронавируса в 76 странах.

В Украине вакцинация населения от коронавируса пока не начиналась. Старт кампании в стране наметили на середину февраля.

Теги: Украина, вакцинация, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, пандемия, коронавирус, Сергей Комисаренко, иммунитет
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