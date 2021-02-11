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Эрдоган получил вторую дозу китайской вакцины от COVID-19, которую заказала Украина

Президент Турции Реджеп Эрдоган получил первую дозу вакцины CoronaVac, которую разработала китайская компания Sinovac Biotech, 14 января. Сегодня он прошел ревакцинацию.

Первую прививку Эрдоган получал в прямом эфире
Первую прививку Эрдоган получал в прямом эфире
Фото: Recep Tayyip Erdoğan / Twitter

Президент Турции Реджеп Эрдоган 11 февраля получил вторую дозу вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом он сообщил в Telegram. 

Первую дозу Эрдоган получил 14 января. Он привился двухфазной вакциной CoronaVac, которую разработала китайская компания Sinovac Biotech. Процедуру транслировали в прямом эфире. 

Также сегодня вторую дозу прививки получил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа, информирует пресс-служба ведомства. Сегодня, как пишет Assosiated Press, в Турции получали прививки люди старше 70 лет. С 12 февраля в стране начнут делать инъекции со второй дозой для граждан старше 65 лет и их супругов, уточнил Коджа в Twitter. 

Всего в Турции первую дозу препарата ввели 2,8 млн человек (3,5% населения), говорится в релизе минздрава. 

Вакцина Sinovac Biotech является инактивированной вакциной, которая выпускается в шприце и хранится при температуре от +2 °С до +8 °С.

Министерство здравоохранения Украины планирует закупить у компании "Лекхим" 1,9 млн доз вакцины CoronaVac производства Sinovac Biotech. "Лекхим" получил квоту на ввоз в Украину 5 млн доз вакцины CoronaVac в первом полугодии 2021 года. Экспертная организация StateWatch сообщила, что по контракту первая партия вакцины CoronaVac (700 тыс. доз) производства китайской компании Sinovac должна поступить в Украину не позднее 31 марта. Вторая партия вакцин в количестве 1,2 млн доз должна поступить не позднее 31 мая.

По информации Reuters, "Лекхим" подал документы для регистрации в Украине препарата CoronaVac, однако поставки могут перенести на начало апреля из-за задержек со стороны регулирующих органов.

Если до 31 мая компания "Лекхим" не поставит всю вакцину, банк должен будет вернуть ГП "Медицинские закупки" 100% внесенной предоплаты.

Вакцина компании Sinovac проходила третий этап клинических испытаний в Индонезии, Турции и Бразилии. В разных исследованиях она продемонстрировала от 50,38% до 91,25% эффективности.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Теги: Реджеп Эрдоган, вакцинация, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус, прививки, Фахреттин Коджа
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