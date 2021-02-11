Эрдоган получил вторую дозу китайской вакцины от COVID-19, которую заказала Украина

Президент Турции Реджеп Эрдоган получил первую дозу вакцины CoronaVac, которую разработала китайская компания Sinovac Biotech, 14 января. Сегодня он прошел ревакцинацию.

Президент Турции Реджеп Эрдоган 11 февраля получил вторую дозу вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом он сообщил в Telegram.

Первую дозу Эрдоган получил 14 января. Он привился двухфазной вакциной CoronaVac, которую разработала китайская компания Sinovac Biotech. Процедуру транслировали в прямом эфире.

Также сегодня вторую дозу прививки получил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа, информирует пресс-служба ведомства. Сегодня, как пишет Assosiated Press, в Турции получали прививки люди старше 70 лет. С 12 февраля в стране начнут делать инъекции со второй дозой для граждан старше 65 лет и их супругов, уточнил Коджа в Twitter.

Yar * n sabah 65 ya * üzeri vatanda * lar * m * z * n a * lanmas * ba * l * yor. 65 ya * üzeri vatanda * lar * m * z * n 60 ya * üzeri e * leri de a * olabilecekler. Randevular * n * z * web sayfam * zdan ve mobil uygulamadan alman * z * rica ederim. pic.twitter.com/JGFZwJ4DUz — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 11, 2021

Всего в Турции первую дозу препарата ввели 2,8 млн человек (3,5% населения), говорится в релизе минздрава.

Вакцина Sinovac Biotech является инактивированной вакциной, которая выпускается в шприце и хранится при температуре от +2 °С до +8 °С.

Министерство здравоохранения Украины планирует закупить у компании "Лекхим" 1,9 млн доз вакцины CoronaVac производства Sinovac Biotech. "Лекхим" получил квоту на ввоз в Украину 5 млн доз вакцины CoronaVac в первом полугодии 2021 года. Экспертная организация StateWatch сообщила, что по контракту первая партия вакцины CoronaVac (700 тыс. доз) производства китайской компании Sinovac должна поступить в Украину не позднее 31 марта. Вторая партия вакцин в количестве 1,2 млн доз должна поступить не позднее 31 мая.

По информации Reuters, "Лекхим" подал документы для регистрации в Украине препарата CoronaVac, однако поставки могут перенести на начало апреля из-за задержек со стороны регулирующих органов.

Если до 31 мая компания "Лекхим" не поставит всю вакцину, банк должен будет вернуть ГП "Медицинские закупки" 100% внесенной предоплаты.

Вакцина компании Sinovac проходила третий этап клинических испытаний в Индонезии, Турции и Бразилии. В разных исследованиях она продемонстрировала от 50,38% до 91,25% эффективности.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.