"Не идеальна, но спасает жизни". В AstraZeneca прокомментировали эффективность своей вакцины от COVID-19

Британско-шведская компания AstraZeneca планирует к апрелю изготовить 200 млн доз своей вакцины от коронавируса.

Вакцина от коронавируса британско-шведской компании AstraZeneca не идеальна, но спасет тысячи жизней. Об этом заявил исполнительный директор компании Паскаль Сорио, отмечает Reuters.

Он подчеркнул, что сотрудники его компании планируют "спасти тысячи жизней, поэтому приходят на работу каждый день".

Также Сорио отметил, что вакцина хоть и не идеальна, но все еще отличная, добавив, что в феврале AstraZeneca выпустит 100 млн доз. А к апрелю компания планирует изготовить более 200 млн доз.

Вице-президент по глобальным операциям компании Пам Ченг добавила, что они работают над дальнейшим расширением глобальных мощностей и производительности.

4 января Великобритания первой в мире начала массовую вакцинацию препаратом AstraZeneca. Использование вакцины против коронавируса одобрили также Индия, Мексика, Бразилия.

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) 29 января разрешило применение вакцины от AstraZeneca на территории Европейского союза. В этот же день поставки препарата на территории ЕС одобрила Еврокомиссия. Вакцина AstraZeneca стала третьим препаратом против коронавируса, рекомендованным для использования и разрешенным для поставок в Евросоюзе. Ранее ЕМА разрешило применение американских вакцин производства Pfizer/BioNTech и Moderna.

Вместе с тем исследование Оксфордского университета и Витватерсрандского университета в ЮАР показали более низкую эффективность вакцины AstraZeneca у инфицированных "южноафриканским" штаммом коронавируса 501Y.V2.

Всемирная организация здравоохранения 11 февраля рекомендовала использовать вакцину от AstraZeneca всем взрослым старше 18 лет. По данным организации, препарат имеет эффективность 63,09%.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.