Миллионы японцев могут остаться без вакцины от COVID-19

В Японии вакцинируют 60 млн человек вместо ожидаемых 72 млн. Власти считали, что каждого флакона препарата хватит на шесть уколов, но из-за нехватки специализированных шприцев, которые сводят к минимуму количество вакцины, оставшейся в шприце после использования, флакон в конечном итоге дает всего пять доз.

В Японии от коронавируса вакцинируют меньше людей, чем планировали, из-за нехватки специализированных шприцев. Об этом 10 февраля сообщило издание Japan Times.

В прошлом месяце власти страны заявили, что закупили дозы для 72 млн человек, исходя из предположения, что каждый флакон может обеспечить шесть уколов. Но без шприцев с малым мертвым пространством, которые сводят к минимуму количество вакцины, оставшейся в шприце после использования, флакон в конечном итоге дает всего пять доз – этого достаточно для 60 млн человек.

В связи с этим правительство Японии обратилось к производителям медицинского оборудования с просьбой увеличить производство специальных шприцев.

При этом в правительстве признались, что когда заказывали препарат у Pfizer, то не были уверены, что из каждого флакона смогут сделать шесть уколов, но медлили с подтверждением этой информации.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на утро 12 февраля коронавирус в мире подтвердили у 107,8 млн человек, жертвами инфекции стало 2 млн 368 тыс. человек, выздоровело 60,3 млн пациентов.

По данным агентства Bloomberg, во всем мире уже сделали 159 млн прививок от коронавируса в 76 странах.