Куба объявила о создании собственной вакцины от коронавируса

Фармацевтическая промышленность Кубы создала и произвела первую партию вакцин против коронавируса "Соберана 02". Об этом 10 февраля сообщило государственное агентство Prensa Latina.
Первая партия составила 150 тыс. ампул, промышленность приступила к производству второй партии.
В марте вакцина вступит в фазу третьего этапа клинических испытаний. На втором этапе препарат вводили 900 добровольцам.
Кубинское агентство отмечает, что вакцина "продемонстрировала большую безопасность и мощный иммунный ответ".
"Соберана 02" – второй вариант вакцины от коронавируса, который разрабатывают в стране.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
В Кубе, по данным американского Университета Джонса Хопкинса, на 11 февраля COVID-19 подтвердили более чем у 35 тыс. человек, 249 пациентов умерли.
В мире различными вакцинами от коронавируса на 11 февраля, по данным Bloomberg, привито более 152 млн человек в 75 странах.