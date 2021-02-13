В мире сделали более 168 млн прививок от коронавируса

Вакцинация от коронавируса SARS-CoV-2 началась в 77 странах.

В Украине вакцинация пока не начиналась Фото: EPA

В мире по состоянию на утро 13 февраля сделали более 168 млн прививок от коронавируса. Об этом свидетельствуют данные агентства Bloomberg.

Вакцинация началась в 77 странах.

Лидерами по количеству введенных доз являются:

США – 50 млн доз;

Китай – 40,5 млн доз;

Страны ЕС – 20,4 млн доз;

Великобритания – 14,5 млн доз;

Индия – 7,5 млн доз.

При этом лидерами по числу доз на 100 человек являются Израиль (68,46), Сейшельские острова (54,04), Объединенные Арабские Эмираты (45,60), Великобритания (21,77) и США (15,25).

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на утро 13 февраля коронавирус в мире подтвердили у 108,2 млн человек. Умерло от коронавирусной инфекции COVID-19 2,38 млн человек, 60,6 млн – выздоровело.

Украина прививать свое население еще не начинала. Старт вакцинации в стране наметили на середину февраля.