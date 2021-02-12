ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

В Украине подали документы на регистрацию пока только одной вакцины от коронавируса – Степанов

Первой в Украине ожидают вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19, которую закупили у компании AstraZeneca, документы на ее регистрацию подадут 15 февраля, рассказал министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Вакцину AstraZeneca ожидают в Украине 15 17 февраля
Вакцину AstraZeneca ожидают в Украине 15–17 февраля
Фото: ЕРА

В Украине подали документы на регистрацию пока лишь одной вакцины от коронавирусной инфекции – CoronaVac китайской компании Sinovac Biotech, готовится пакет документов на регистрацию AstraZeneca.

Об этом министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил в ходе рекламного блока программы "Свобода слова Савика Шустера", которая транслируется на канале "Украина" и на YouTube-канале Shuster online

"Подалась Sinovac на регистрацию, и мы ожидаем пакета документов – сейчас работают наши специалисты с Serum Institute – по AstraZeneca, в понедельник, я думаю, они будут поданы и [вакцина] будет зарегистрирована", – сказал министр. 

Ожидается, что первой на следующей неделе в Украину доставят вакцину, которую правительство закупило у компании AstraZeneca, добавил Степанов.

"В понедельник-вторник-среду она должна быть. Она только прилетает – и сразу поедет на вакцинацию. Нет причин, чтобы тянуть", – сказал Степанов, отметив, что сейчас идет отгрузка препарата. 

Он уточнил, что документы на регистрацию CoronaVac подали "буквально вчера". 

"Ее зарегистрировали 6 февраля в Китае, и в течение 30 дней она должна быть в Украине с доказанной эффективностью не менее 70%. Мы увидим документы, они только подались на регистрацию, [...] в досье должны быть результаты по клинической эффективности", – добавил министр. 

По данным агентства Bloomberg на 12 февраля, в мире сделали более 159 млн прививок, кампании по иммунизации стартовали в 76 странах.

В Украине вакцинация пока не начиналась. Согласно национальному плану, 50% населения Украины (20 млн) хотят охватить вакцинацией в течение 2021–2022 годов. 29 января его одобрила Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Согласно национальному плану иммунизации, на первом этапе планируют привить 367,5 тыс. человек.

Украина уже получила подтверждение о поставке 22 млн доз вакцин, сообщал Степанов. Он говорил, что в первой партии препарата от AstraZeneca миллион вакцин.

В рамках глобальной инициативы COVAX Украина бесплатно получит 117 тыс. доз вакцины Pfizer в середине февраля и от 2,2 до 3,7 млн доз вакцины AstraZeneca в течение первого полугодия, сообщали в Еврокомиссии. 1,2 млн доз препарата AstraZeneca Украине перепродаст Польша.

Еще 12 млн доз вакцин, разработанных компаниями AstraZeneca и Novavax (США), Украина закупит по контракту с индийской компанией Serum Institute, где производят препараты, и британской компанией-посредником Crown Agents.

1,9 млн доз вакцины CoronaVac производства китайской компании Sinovac Минздрав планирует закупить у украинской компании "Лекхим", которая получила квоту на ввоз в Украину 5 млн доз вакцины от Sinovac Biotech в первом полугодии 2021 года. Ожидается, что первые 700 тыс. доз поставят в Украину до конца февраляОднако поставки могут перенести на начало апреля в связи с задержкой получения компанией экспортной лицензии от правительства Китая и поздним принятием Верховной Радой Украины специального закона о регистрации вакцин от коронавируса, выяснило Reuters.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Украина, вакцинация, лицензия, документы, Максим Степанов, вакцина, Свобода слова Савика Шустера, коронавирус, Pfizer
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Любите и будьте счастливы, как мы". Grosu подтвердила роман с Полянским
"Любите и будьте счастливы, как мы". Grosu подтвердила роман с Полянским
Каменских показала зимний досуг в компании матери и мужа
Каменских показала зимний досуг в компании матери и мужа
  "50 відтінків". Slavia в новом треке спела о БДСМ-играх в малиновой комнате. Аудио
  "50 відтінків". Slavia в новом треке спела о БДСМ-играх в малиновой комнате. Аудио
  "Он должен был родиться 18 февраля". Петрожицкая рассказала о выкидыше
  "Он должен был родиться 18 февраля". Петрожицкая рассказала о выкидыше
Сырные маффины с ветчиной. Сумская поделилась рецептом соленой выпечки
Сырные маффины с ветчиной. Сумская поделилась рецептом соленой выпечки
Принцесса Евгения выписалась из госпиталя после рождения первенца. Фото
Принцесса Евгения выписалась из госпиталя после рождения первенца. Фото
"Ждите фоточки в купальнике". Шоптенко отправилась на отдых в Дубай
"Ждите фоточки в купальнике". Шоптенко отправилась на отдых в Дубай
  Jerry Heil в купальнике показала веганские ноги и презентовала клип о любви. Видео
  Jerry Heil в купальнике показала веганские ноги и презентовала клип о любви. Видео
Участница нового "Голосу країни" Мария Рак рассказала, почему развелась с мужем-музыкантом
Участница нового "Голосу країни" Мария Рак рассказала, почему развелась с мужем-музыкантом
Переболевшую COVID-19 Фрейндлих выписали из больницы
Переболевшую COVID-19 Фрейндлих выписали из больницы
  Козловский о матери: Я знал о ее жизни с четырех лет. Папа ходил оправданно со своей фамилией
  Козловский о матери: Я знал о ее жизни с четырех лет. Папа ходил оправданно со своей фамилией
Билык рассказала, как относится к своему мужу-режиссеру
Билык рассказала, как относится к своему мужу-режиссеру
  "Я привел ее в костюмерную и сказал: "Это моя дочь, но забудьте о ее фамилии". Сенцов рассказал, чем занимается его старшая дочь
  "Я привел ее в костюмерную и сказал: "Это моя дочь, но забудьте о ее фамилии". Сенцов рассказал, чем занимается его старшая дочь
Беременная жена Павлика засветила грудь и рассказала, что собирается на море
Беременная жена Павлика засветила грудь и рассказала, что собирается на море
Малинин сообщил о рождении внука
Малинин сообщил о рождении внука
  "Если уж ты такой вот романтик, можешь на… приклеить бантик!". Галкин презентовал песню "День Валентина". Аудио
  "Если уж ты такой вот романтик, можешь на… приклеить бантик!". Галкин презентовал песню "День Валентина". Аудио
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
  "Она здоровая, сисястая, с ногами толстыми. А эта?" Полякова на шоу "Маска" объяснила, почему Пава – не Камалия
"Она здоровая, сисястая, с ногами толстыми. А эта?" Полякова на шоу "Маска" объяснила, почему Пава – не Камалия
  Российская актриса Ауг заявила, что лишилась роли после интервью, в котором выразила несогласие с действиями российского правительства
Российская актриса Ауг заявила, что лишилась роли после интервью, в котором выразила несогласие с действиями российского правительства
"Нам бы за такое по пальцам надавали", "Надо исправлять", "Кто учитель?". Поклонники Галкина заявили, что его с Пугачевой дочь неправильно обучают игре на пианино
"Нам бы за такое по пальцам надавали", "Надо исправлять", "Кто учитель?". Поклонники Галкина заявили, что его с Пугачевой дочь неправильно обучают игре на пианино
"Его дела плохи". Сын Чапкиса просит молиться о здоровье отца, который находится в реанимации
"Его дела плохи". Сын Чапкиса просит молиться о здоровье отца, который находится в реанимации
"Где грань между сексуальностью и вульгарностью?". Каминская поделилась снимком в белье
"Где грань между сексуальностью и вульгарностью?". Каминская поделилась снимком в белье
Судья "МастерШеф" Ярославский поделился рецептом идеального борща
Судья "МастерШеф" Ярославский поделился рецептом идеального борща
"Купи мне кофе", "Не лезь!". 15-летняя дочь Поляковой рассказала, как бойфренд познакомился с ее родителями
"Купи мне кофе", "Не лезь!". 15-летняя дочь Поляковой рассказала, как бойфренд познакомился с ее родителями
"Фигура, на которую можно смотреть вечно". Боржемская восхитила формами в телесном купальнике
"Фигура, на которую можно смотреть вечно". Боржемская восхитила формами в телесном купальнике
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS