Готова ли Украина к вакцинации от COVID-19? "Свобода слова Савика Шустера". Трансляция
Вечером 11 февраля на канале "Украина" и на YouTube-канале Shuster online транслируется программа "Свобода слова Савика Шустера". Гости обсудят, готова ли Украина к старту вакцинации от коронавируса, поговорят о том, какие препараты будут использовать для иммунизации населения, и обсудят тендеры и поддержку властями украинских производителей. Среди гостей студии: замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко, министр здравоохранения Максим Степанов, врач-инфекционист Ольга Голубовская, экс-президент Грузии, председатель украинского Исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили, бывший премьер-министр Украины Владимир Гройсман, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко и другие.
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