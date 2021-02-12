ГОРДОН
 
 
LIVE

Видео: Shuster online / YouTube

Готова ли Украина к вакцинации от COVID-19? "Свобода слова Савика Шустера". Трансляция

Вечером 11 февраля на канале "Украина" и на YouTube-канале Shuster online транслируется программа "Свобода слова Савика Шустера". Гости обсудят, готова ли Украина к старту вакцинации от коронавируса, поговорят о том, какие препараты будут использовать для иммунизации населения, и обсудят тендеры и поддержку властями украинских производителей. Среди гостей студии: замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко, министр здравоохранения Максим Степанов, врач-инфекционист Ольга Голубовская, экс-президент Грузии, председатель украинского Исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили, бывший премьер-министр Украины Владимир Гройсман, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко и другие.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

"Свобода слова Савика Шустера" выходит на канале "Украина" каждую пятницу с сентября 2019 года.

Теги: Украина, Михаил Саакашвили, Владимир Гройсман, вакцинация, тендер, Максим Степанов, Кирилл Тимошенко, Ольга Голубовская, здравоохранение, Свобода слова Савика Шустера, коронавирус, Игорь Петрашко
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Опасный вирус, биотерроризм и роботы вместо людей. Какие прогнозы Билла Гейтса уже сбылись и что он еще предсказал. Главное
  Опасный вирус, биотерроризм и роботы вместо людей. Какие прогнозы Билла Гейтса уже сбылись и что он еще предсказал. Главное G
Наталия ДВАЛИ
  "Харьковчанин – это национальность". Полный текст невышедшего интервью Кернеса Гордону
  "Харьковчанин – это национальность". Полный текст невышедшего интервью Кернеса Гордону G
Дмитрий ГОРДОН
Что смогли выяснить эксперты ВОЗ о коронавирусе за несколько недель работы в Ухане. Главное
Что смогли выяснить эксперты ВОЗ о коронавирусе за несколько недель работы в Ухане. Главное G
Елена КРАВЧЕНКО
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook


 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 

Фото

 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS