Вакцинация против коронавируса и поддержка украинского производителя. 12 февраля в эфир выйдет "Свобода слова Савика Шустера"

12 февраля в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" обсудят, готова ли Украина к старту вакцинации от коронавируса Об этом сообщается на странице "Шустер online" в Facebook.
В эфире будут говорить, какую вакцину будут применять в стране.
Также в эфире обсудят тендеры и поддержку властями украинских производителей.
Гостями студии станут:
- замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко;
- министр здравоохранения Максим Степанов;
- врач-инфекционист Ольга Голубовская;
- экс-президент Грузии, председатель украинского Исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили;
- бывший премьер-министр Украины Владимир Гройсман;
- министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко;
- бывший министр финансов, экс-секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Данилюк;
- сопредседатель парламентской фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко;
- нардеп от "Слуги народа", глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий;
- лидер Радикальной партии Олег Ляшко;
- иммунолог лаборатории иммунологии Института педиатрии, акушерства и гинекологии имени Лукьяновой Борис Донской;
- народный депутат от "Голоса", член комитета по вопросам правоохранительной деятельности Александра Устинова;
- мэр Львова Андрей Садовый;
- и.о. мэра Харькова, секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов;
- мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив;
- председатель Федерации работодателей Украины Дмитрий Олейник;
- председатель наблюдательного совета, президент ПАО "Крюковский вагоностроительный завод" Владимир Приходько.
Программа начнется в 21.00 на канале "Украина", также трансляция будет вестись на YouTube-канале Shuster online.
ВИДЕО
Видео: Shuster online / YouTube
"Свобода слова Савика Шустера" выходит на канале "Украина" каждую пятницу с сентября 2019 года.