Вакцинация против коронавируса и поддержка украинского производителя. 12 февраля в эфир выйдет "Свобода слова Савика Шустера"

В эфире "Свободы слова Савика Шустера" обсудят, какую вакцину от коронавируса будут применять в Украине.

12 февраля в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" обсудят, готова ли Украина к старту вакцинации от коронавируса Об этом сообщается на странице "Шустер online" в Facebook.

В эфире будут говорить, какую вакцину будут применять в стране.

Также в эфире обсудят тендеры и поддержку властями украинских производителей.

Гостями студии станут:

замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко;

министр здравоохранения Максим Степанов;

врач-инфекционист Ольга Голубовская;

экс-президент Грузии, председатель украинского Исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили;

бывший премьер-министр Украины Владимир Гройсман;

министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко;

бывший министр финансов, экс-секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Данилюк;

сопредседатель парламентской фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко;

нардеп от "Слуги народа", глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий;

лидер Радикальной партии Олег Ляшко;

иммунолог лаборатории иммунологии Института педиатрии, акушерства и гинекологии имени Лукьяновой Борис Донской;

народный депутат от "Голоса", член комитета по вопросам правоохранительной деятельности Александра Устинова ;

; мэр Львова Андрей Садовый;

и.о. мэра Харькова, секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов;

мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив;

председатель Федерации работодателей Украины Дмитрий Олейник;

председатель наблюдательного совета, президент ПАО "Крюковский вагоностроительный завод" Владимир Приходько.

Программа начнется в 21.00 на канале "Украина", также трансляция будет вестись на YouTube-канале Shuster online.

ВИДЕО

Видео: Shuster online / YouTube

"Свобода слова Савика Шустера" выходит на канале "Украина" каждую пятницу с сентября 2019 года.