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Вакцинация против коронавируса и поддержка украинского производителя. 12 февраля в эфир выйдет "Свобода слова Савика Шустера"

В эфире "Свободы слова Савика Шустера" обсудят, какую вакцину от коронавируса будут применять в Украине.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
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Программа Шустера выходит каждую пятницу
Программа Шустера выходит каждую пятницу 
Фото: Шустер online / Facebook

12 февраля в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" обсудят, готова ли Украина к старту вакцинации от коронавируса Об этом сообщается на странице "Шустер online" в Facebook.

В эфире будут говорить, какую вакцину будут применять в стране.

Также в эфире обсудят тендеры и поддержку властями украинских производителей.

Гостями студии станут:

  • замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко;
  • министр здравоохранения Максим Степанов;
  • врач-инфекционист Ольга Голубовская;
  • экс-президент Грузии, председатель украинского Исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили;
  • бывший премьер-министр Украины Владимир Гройсман;
  • министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко;
  • бывший министр финансов, экс-секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Данилюк;
  • сопредседатель парламентской фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко;
  • нардеп от "Слуги народа", глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий;
  • лидер Радикальной партии Олег Ляшко;
  • иммунолог лаборатории иммунологии Института педиатрии, акушерства и гинекологии имени Лукьяновой Борис Донской;
  • народный депутат от "Голоса", член комитета по вопросам правоохранительной деятельности Александра Устинова;
  • мэр Львова Андрей Садовый;
  • и.о. мэра Харькова, секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов;
  • мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив;
  • председатель Федерации работодателей Украины Дмитрий Олейник;
  • председатель наблюдательного совета, президент ПАО "Крюковский вагоностроительный завод" Владимир Приходько.

Программа начнется в 21.00 на канале "Украина", также трансляция будет вестись на YouTube-канале Shuster online.

ВИДЕО
Видео: Shuster online / YouTube

"Свобода слова Савика Шустера" выходит на канале "Украина" каждую пятницу с сентября 2019 года.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Юлия Тимошенко, Савик Шустер, Олег Ляшко, Михаил Саакашвили, Владимир Гройсман, Юрий Бойко, вакцинация, Андрей Садовый, Игорь Терехов, Руслан Марцинкив, Максим Степанов, Кирилл Тимошенко, Ольга Голубовская, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, Свобода слова Савика Шустера, коронавирус, Игорь Петрашко
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