В мире коронавирус подтвержден у более 108 млн человек

В мире по состоянию на утро 13 февраля коронавирус подтвердили у 108,2 млн человек. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания.
Умерло от коронавирусной инфекции COVID-19 2,38 млн человек, 60,6 млн – выздоровело.
Странами с наибольшим распространением COVID-19 являются:
Украина в списке на 17-м месте.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.