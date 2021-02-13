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52% опрошенных украинцев готовы вакцинироваться от коронавируса – опрос

Из всех опрошенных среди мужчин хотят вакцинироваться от коронавируса 59%, а среди женщин готовы сделать прививку только 46%, говорится в опросе социологической компании Liberty Report.

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В Украине вакцинация еще не началась
В Украине вакцинация еще не началась
Фото: EPA

52% опрошенных заявили, что будут вакцинироваться от коронавируса, когда соответствующий препарат появится в Украине. Опрос проводила социологическая компания Liberty Report по заказу команды телепрограммы "Свобода слова Савика Шустера". Об этом заявил в эфире программы на канале "Украина" 12 февраля журналист Савик Шустер.

48% опрошенных сказали, что не готовы вакцинироваться.

При этом из всех опрошенных среди мужчин хотят вакцинироваться 59%, а среди женщин готовы сделать прививку только 46%.

Скриншот: Shuster online / YouTube
Скриншот: Shuster online / YouTube

Меньше всего готовы вакцинироваться граждане от 18 до 29 лет – только 42%. Среди украинцев в возрасте от 30 до 44 лет прививку хотят получить 51%, среди 45–59-летних – 57%, а среди людей старше 60 лет – 53%.

Скриншот: Shuster online / YouTube
Скриншот: Shuster online / YouTube

Опрос по заказу журналистов провела социологическая компания Liberty Report. В нем приняли участие граждане в возрасте 18+. Исследование репрезентативное, выполнено с применением подхода mixed-mode, предусматривающего комбинацию методов сбора данных: опроса on-line Liberty Report и телефонного опроса в пропорции 70:30. Максимальная погрешность составляет 4,08%.

В Украине вакцинация пока не начиналась. Согласно календарному плану на 2021 год, первые бесплатные прививки украинцы должны получить уже в феврале. Первыми их получат медики, работающие с больными COVID-19, и военные операции Объединенных сил. До ноября также хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет.

Согласно национальному плану, 50% населения Украины (20 млн) хотят охватить вакцинацией в течение 2021–2022 годов.

Ожидается, что первые 700 тыс. доз вакцины от китайской компании от Sinovac Biotech поставят в Украину до конца февраля, однако поставки могут перенести на начало апреля. Всего у китайской компании Украина закупит 1,9 млн доз вакцины.

Также Украина планирует получить в рамках программы COVAX 117 тыс. доз вакцины от Pfizer и от 2,2 до 3,7 млн доз вакцины от AstraZeneca. Отдельно власти закупят еще 12 млн доз вакцины от AstraZeneca и Novavax (США), поставки этих препаратов должны начаться в феврале.

Теги: Савик Шустер, вакцинация, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, Свобода слова Савика Шустера, коронавирус
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