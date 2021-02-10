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ЮАР планирует продать или обменять вакцину от COVID-19 AstraZeneca

Южная Африка получила 1 млн доз вакцины от COVID-19 AstraZeneca производства Serum Institute of India на прошлой неделе.

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Вакцина AstraZeneca оказалась малоэффективной против "южноафриканского" штамма коронавируса 501Y.V2
Вакцина AstraZeneca оказалась малоэффективной против "южноафриканского" штамма коронавируса 501Y.V2
Фото: EPA

Вакцина от COVID-19, разработанная британско-шведской компанией AstraZeneca, оказалась малоэффективной против штамма коронавируса 501Y.V2, выявленного в Южной Африке. Правительство страны планирует продать или обменять препарат против коронавируса AstraZeneca, пишет агентство Reuters.

Министр здравоохранения ЮАР Звели Мхизе сообщил, что перед возможной продажей вакцин сначала посоветуется с учеными.

ЮАР получила 1 млн доз препарата AstraZeneca производства Serum Institute of India на прошлой неделе, они имеют шестимесячный срок годности. Мхизе сказал, что обсудит со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ вместе с Африканским союзом возглавляют глобальную схему распространения вакцин COVAX) предложение об обмене 500 тыс. доз препарата AstraZeneca, которые еще не доставлены в страну, на вакцины других производителей. Пока неясно, как будут произведены продажа или обмен препарата, учитывая разные цены на вакцины в мире, отмечает агентство.

По словам Мхизе, ЮАР получила вакцины для медицинских работников от компании Pfizer. Продолжаются переговоры с американской компанией Moderna, китайской Sinopharm, а также производителем российской вакцины "Спутник V".

Южная Африка планирует вакцинировать 40 млн человек, или две трети своего населения, для достижения коллективного иммунитета.

Исследование Оксфордского университета и Витватерсрандского университета в ЮАР показали более низкую эффективность вакцины против коронавируса AstraZeneca у инфицированных "южноафриканским" штаммом коронавируса 501Y.V2. После оглашения результатов исследования 7 февраля в ЮАР приостановили вакцинацию медработников препаратом от AstraZeneca.

По информации минздрава страны, на 9 февраля в ЮАР зарегистрировано почти 1,5 млн случаев COVID-19, скончались 46 869 инфицированных пациентов.

Сообщения о новом штамме коронавируса в ЮАР впервые появились 18 декабря прошлого года. Этот штамм распространяется быстрее и сильнее поражает молодых и здоровых людей. Именно эта мутация и вызвала вторую волну COVID-19 в ЮАР. Согласно данным минздрава страны, около 80–90% больных COVID-19 граждан Южной Африки заражены именно таким штаммом.

Компании Pfizer и BioNTech заявляли, что их вакцина от коронавируса эффективна против новых, более заразных, штаммов, обнаруженных в Великобритании и Южно-Африканской Республике.

Теги: Великобритания, Африка, вакцинация, ЮАР, Южная Африка, Оксфорд, Reuters, власть, население, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус, иммунитет
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