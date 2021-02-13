Украина вряд ли получит вакцину Pfizer на следующей неделе – Ляшко

Поставки партии вакцины от Pfizer в Украину по линии глобального механизма COVAX задерживаются из-за бюрократических трудностей, сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Украина только 15 февраля получит от Pfizer необходимый проект соглашения для поставок вакцины Фото: EPA

Украина вряд ли получит вакцину от COVID-19 американской компании Pfizer на следующей неделе. Об этом на встрече с журналистами рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко, отмечает "РБК-Украина".

По его словам, задержка поставки партии вакцины от Pfizer по линии глобального механизма COVAX связана с бюрократическими трудностями. В частности, Украина только в понедельник, 15 февраля, получит от производителя необходимый проект соглашения.

После этого вакцину должны зарегистрировать и получить накладную от UNICEF. Все эти процессы займут несколько дней.

Поэтому первой вакциной, которую получит Украина, будет препарат от британско-шведской компании AstraZeneca. Вакцинация начнется на следующий день после ее получения.

В Украине вакцинация пока не начиналась. Согласно календарному плану на 2021 год, первые бесплатные прививки украинцы должны получить уже в феврале. Первыми их получат медики, работающие с больными COVID-19, и военные операции Объединенных сил. До ноября хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет.

Согласно национальному плану, 50% населения Украины (20 млн) хотят охватить вакцинацией в течение 2021–2022 годов.

Украина уже получила подтверждение о поставке 22 млн доз вакцин, сообщал министр здравоохранения Максим Степанов.

Также Украина планирует получить в рамках программы COVAX 117 тыс. доз вакцины от Pfizer и от 2,2 до 3,7 млн доз вакцины от AstraZeneca. Отдельно власти закупят еще 12 млн доз вакцины от AstraZeneca и Novavax (США), поставки этих препаратов должны начаться в феврале.