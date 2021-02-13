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Украина вряд ли получит вакцину Pfizer на следующей неделе – Ляшко

Поставки партии вакцины от Pfizer в Украину по линии глобального механизма COVAX задерживаются из-за бюрократических трудностей, сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Украина только 15 февраля получит от Pfizer необходимый проект соглашения для поставок вакцины
Украина только 15 февраля получит от Pfizer необходимый проект соглашения для поставок вакцины
Фото: EPA

Украина вряд ли получит вакцину от COVID-19 американской компании Pfizer на следующей неделе. Об этом на встрече с журналистами рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко, отмечает "РБК-Украина".

По его словам, задержка поставки партии вакцины от Pfizer по линии глобального механизма COVAX связана с бюрократическими трудностями. В частности, Украина только в понедельник, 15 февраля, получит от производителя необходимый проект соглашения.

После этого вакцину должны зарегистрировать и получить накладную от UNICEF. Все эти процессы займут несколько дней.

Поэтому первой вакциной, которую получит Украина, будет препарат от британско-шведской компании AstraZeneca. Вакцинация начнется на следующий день после ее получения.

В Украине вакцинация пока не начиналась. Согласно календарному плану на 2021 год, первые бесплатные прививки украинцы должны получить уже в феврале. Первыми их получат медики, работающие с больными COVID-19, и военные операции Объединенных сил. До ноября хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет.

Согласно национальному плану, 50% населения Украины (20 млн) хотят охватить вакцинацией в течение 2021–2022 годов.

Украина уже получила подтверждение о поставке 22 млн доз вакцин, сообщал министр здравоохранения Максим Степанов.

Ожидается, что 700 тыс. доз вакцины от китайской компании от Sinovac Biotech поставят в Украину до конца февраля, однако поставки могут перенести на начало апреля. Всего у китайской компании Украина закупит 1,9 млн доз вакцины.

Также Украина планирует получить в рамках программы COVAX 117 тыс. доз вакцины от Pfizer и от 2,2 до 3,7 млн доз вакцины от AstraZeneca. Отдельно власти закупят еще 12 млн доз вакцины от AstraZeneca и Novavax (США), поставки этих препаратов должны начаться в феврале.

Теги: Украина, вакцинация, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, Виктор Ляшко, коронавирус
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