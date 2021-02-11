Киевсовет поддержал инициативу Кличко и выделил 140 млн грн на вакцину от коронавируса

За инициативу мэра Киева Виталия Кличко проголосовали 89 депутатов.

Киевсовет стал первым городским советом в Украине, который выделил средства на закупку вакцины. Депутаты поддержали инициированный мэром столицы Виталием Кличко проект решения о внесении изменений в городскую целевую программу "Здоровье киевлян" на 2020–2022 годы и выделили 140 млн грн на вакцинацию от коронавируса в Киеве, сообщает официальный сайт Кличко.

За инициативу Кличко проголосовали 89 депутатов.

"Мы должны предотвратить массовое распространение болезни. Защитить прежде всего наиболее уязвимые категории населения и людей, от работы которых зависит жизнедеятельность города", – отметил Кличко.

Мэр Киева анонсировал переговоры с несколькими производителями по закупке вакцины COVID-19 для столицы. Кличко убежден, что первыми вакцину должны получить врачи, пожилые люди, работники социальных служб, педагоги, специалисты коммунальных предприятий критической инфраструктуры – транспортники, специалисты сферы ЖКХ, правоохранители, спасатели и другие уязвимые категории.