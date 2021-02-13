Зеленский надеется привлечь в Украину туристов из ОАЭ

В Украине есть "бесчисленное количество" туристических мест, которые могут заинтересовать жителей Объединенных Арабских Эмиратов, считает президент Украины Владимир Зеленский.

Украина может привлечь туристов из Объединенных Арабских Эмиратов. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил агентству Emirates News Agency WAM в интервью, стенограмму которого опубликовал 13 февраля Офис президента.

"Пандемия внесла свои коррективы, но мы преодолеем ее последствия, украинцы возобновят свои путешествия в Эмираты, а эмиратцы, в свою очередь, свободно будут открывать для себя Украину, которая также имеет бесчисленное количество уникальных туристических мест", – сказал он.

Президент считает, что Украина сумеет привлечь жителей ОАЭ в качестве гостей.

"Наше агентство туризма обсудит эти вопросы с министерством экономики ОАЭ. У нас немало туристических "магнитов", – подчеркнул Зеленский.

По его данным, в ОАЭ проживает около 15 тыс. украинцев, а всего страну посетили в 2019 году более 250 тыс. граждан Украины.

Зеленский отметил, что развитию туризма способствует безвизовый режим между странами.

13 февраля президент Украины вместе с супругой Еленой прибыл в ОАЭ с официальным визитом. Запланированы переговоры Зеленского с наследным принцем Абу-Даби и руководством страны, а Елена Зеленская встретится с министром культуры и молодежи ОАЭ.

Офис президента Украины объявлял, что визит Зеленских в ОАЭ пройдет 14–15 февраля.