Зеленский 14–15 февраля посетит ОАЭ

Президент Украины Владимир Зеленский проведет переговоры с наследным принцем Абу-Даби, заместителем Верховного главнокомандующего Вооруженных сил ОАЭ Мухаммадом ибн Заидом Аль Нахайяном и вице-президентом, премьер-министром, министром обороны ОАЭ Мохаммедом ибн Рашидом Аль Мактумом.

Зеленский во время встреч в ОАЭ обсудит широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества, отметили в ОПУ Фото: Офіс Президента України / YouTube

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с первой леди Еленой Зеленской 14–15 февраля с официальным визитом отправится в Объединенные Арабские Эмираты. Об этом сообщила пресс-служба главы государства 13 февраля.

Зеленский проведет переговоры с наследным принцем Абу-Даби, заместителем Верховного главнокомандующего Вооруженных сил ОАЭ Мухаммадом ибн Заидом Аль Нахайяном и вице-президентом, премьер-министром, министром обороны ОАЭ Мохаммедом ибн Рашидом Аль Мактумом.

"Во время встреч будет обсужден широкий спектр вопросов двустороннего политического, торгово-экономического, инвестиционного и гуманитарного сотрудничества. По результатам переговоров планируется подписание ряда двусторонних документов", - говорится в сообщении.

В Офисе президента также сообщили, что первая леди в рамках развития направления "культурная дипломатия" встретится с министром культуры и молодежи ОАЭ Нурой бинт Мохаммед Аль Кааби, представителями дирекции Дубайской оперы и ключевых исторических и культурных памятников Абу-Даби.

Зеленский вступил в должность президента 20 мая 2019 года.