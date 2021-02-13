Зеленский заявил, что Украина станет гарантом продовольственной безопасности ОАЭ

По словам президента Украины Владимира Зеленского, лидерами экспортных поставок из Украины в ОАЭ является продукция металлургии и агропромышленного комплекса.

Украина станет гарантом продовольственной безопасности Объединенных Арабских Эмиратов. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил агентству Emirates News Agency WAM в интервью, стенограмму которого опубликовал 13 февраля Офис президента.

"У нас уже сложились традиционные сферы сотрудничества. Главными экспортными позициями Украины в ОАЭ пока остается продукция агропромышленного комплекса и металлургии. Действительно, Украина может и станет гарантом продовольственной безопасности Эмиратов. Украинские черноземы известны во всем мире, мы – среди мировых лидеров по экспорту пшеницы, кукурузы, ячменя", – сказал президент.

Он отметил, что в 2020 году экономическая деятельность "несколько затормозилась", однако в 2019 году общий объем торговли товарами и услугами между Украиной и ОАЭ составил $1,065 млрд.

"Мы уверены, что восстановление глобальной активности в этом и последующих годах положительно скажется и на нашей торговле. Мы видим механизмы, которые позволят восстановить и превысить докризисные показатели товарооборота", – считает Зеленский.

13 февраля президент Украины вместе с супругой Еленой прибыл в ОАЭ с официальным визитом. Запланированы переговоры Зеленского с наследным принцем Абу-Даби и руководством страны, а Елена Зеленская встретится с министром культуры и молодежи ОАЭ.

Офис президента Украины объявлял, что визит Зеленских в ОАЭ пройдет 14–15 февраля.