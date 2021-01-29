ГОРДОН
 
 
МИР

Великобритания запретила въезд из ОАЭ, Бурунди и Руанды из-за распространения мутировавшего коронавируса

Министерство транспорта Великобритании сообщило о запрете въезда из Объединенных Арабских Эмиратов, Бурунди и Руанды. Под запрет попал авиамаршрут Дубай – Лондон, который стал самым загруженным международным рейсом в январе 2021 года.

Граждане Британии и Ирландии смогут вернуться из указанных стран
Граждане Британии и Ирландии смогут вернуться из указанных стран
Фото: EPA

Великобритания запретила въезд в страну из Объединенных Арабских Эмиратов, Бурунди и Руанды. Об этом говорится в сообщении министерства транспорта страны от 28 января.

Запрет введен из-за распространения нового штамма коронавируса, впервые обнаруженного в Южной Африке, В министерстве предполагают, что мутировавший вирус попал в указанные страны.

Запрет не касается граждан Британии и Ирландии, а также иностранцев с правом на проживание в стране. Они в случае прибытия из указанных стран обязаны уйти на десятидневную самоизоляцию. Отрицательный результат теста на коронавирус не дает права избежать этого режима.

Британским гражданам, которые в настоящее время находятся в ОАЭ, напомнили о непрямых коммерческих авиарейсах, чтобы вернуться в Великобританию.

Министр транспорта Великобритании Грант Шаппс добавил в Twitter, что при отсутствии негативного теста и специальной формы приезжего на въезде пассажиры заплатят штраф в 500 фунтов стерлингов ($685).

По информации британской исследовательской организации OAG Aviation Worldwide Ltd, которая обрабатывает данные об авиаперелетах, Дубай – Лондон стал самым загруженным международным маршрутом в январе 2021 года.

О выявлении нового типа коронавируса, из-за которого темпы распространения заболевания в некоторых регионах Великобритании резко выросли, 15 декабря сообщил министр здравоохранения Соединенного Королевства Мэтт Хэнкок. Главный санитарный врач Британии, советник британского правительства по медицине Крис Уитти говорил о высокой скорости распространения нового типа коронавируса. Премьер-министр страны Борис Джонсон заявил, что новый штамм может быть заразнее на 70%.

Сообщения о штамме 501.V2 в ЮАР впервые появились 18 декабря прошлого года. Этот штамм распространяется быстрее, чем SARS-CoV-2, и сильнее поражает молодых и здоровых людей. Именно эта мутация и вызвала вторую волну COVID-19 в ЮАР. Согласно данным минздрава ЮАР, около 80–90% больных COVID-19 граждан в стране заражены именно штаммом 501.V2.

Всемирная организация здравоохранения в своем еженедельном отчете, который опубликован 27 января, сообщила, что "британский" штамм коронавируса обнаружили уже в 69 странах. 

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Теги: транспорт, ЮАР, Бурунди, инфекция, пассажиры, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, Британия, коронавирус, самоизоляция
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Почуття". Каменских презентовала клип о любви, в котором снялась со своей мамой. Видео
  "Почуття". Каменских презентовала клип о любви, в котором снялась со своей мамой. Видео
Фреймут показала, как наносит на себя парфюм
Фреймут показала, как наносит на себя парфюм
"Красавец", "Максим как солнышко!". Галкин показал голое тело
"Красавец", "Максим как солнышко!". Галкин показал голое тело
  "Копы за окошком. Белая дорожка, подыши немножко". Maruv презентовала провокационную песню и ролик. Видео
  "Копы за окошком. Белая дорожка, подыши немножко". Maruv презентовала провокационную песню и ролик. Видео
Жена Бабкина рассказала, что спровоцировало у ее мужа резкое ухудшение зрения
Жена Бабкина рассказала, что спровоцировало у ее мужа резкое ухудшение зрения
Кардашян готовится к разделу совместных с Уэстом активов – СМИ
Кардашян готовится к разделу совместных с Уэстом активов – СМИ
Мейхер: Важно наполнить душу благодарностью, чтобы с благодарностью уйти в вечность
Мейхер: Важно наполнить душу благодарностью, чтобы с благодарностью уйти в вечность
Лановой пережил клиническую смерть – Telegram-канал Baza
Лановой пережил клиническую смерть – Telegram-канал Baza
Вдова Ларри Кинга озвучила причину его смерти
Вдова Ларри Кинга озвучила причину его смерти
"Шоколадка", "Жопастик". Фаны Тодоренко оценили ее фигуру в раздельном купальнике
"Шоколадка", "Жопастик". Фаны Тодоренко оценили ее фигуру в раздельном купальнике
  "Я человек неконфликтный, но так хочется обматерить". Никитюк на Мальдивах показала растянувшиеся плавки. Видео
  "Я человек неконфликтный, но так хочется обматерить". Никитюк на Мальдивах показала растянувшиеся плавки. Видео
"Вести бизнес с русскими сейчас – это как есть дерьмо ложками". Кондратюк прокомментировал сделки "Дизель Шоу" и "Квартал 95" с российскими каналами
"Вести бизнес с русскими сейчас – это как есть дерьмо ложками". Кондратюк прокомментировал сделки "Дизель Шоу" и "Квартал 95" с российскими каналами
83-летний Дроздов стал пользователем TikTok, записав первый ролик
83-летний Дроздов стал пользователем TikTok, записав первый ролик
Тренер "Голосу країни", выругавшись, показала ногу в дырявом носке
Тренер "Голосу країни", выругавшись, показала ногу в дырявом носке
"Папа ждал это видео, потому что в нем снимались мама". Каменских трогательно рассказала о клипе, который посвятит покойному отцу
"Папа ждал это видео, потому что в нем снимались мама". Каменских трогательно рассказала о клипе, который посвятит покойному отцу
"Что случилось со скулами Деми Мур?", "Зачем? Почему?" В сети обсуждают изменившееся лицо 58-летней актрисы. Фото
"Что случилось со скулами Деми Мур?", "Зачем? Почему?" В сети обсуждают изменившееся лицо 58-летней актрисы. Фото
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Даже не сомневалась, что доказать невозможно". Жена Макаревича заявила, что в московском аэропорту ей порвали паспорт
"Даже не сомневалась, что доказать невозможно". Жена Макаревича заявила, что в московском аэропорту ей порвали паспорт
"Лучшие фото". Жена продюсера "Квартал 95" Саливанчук снялась без бюстгальтера
"Лучшие фото". Жена продюсера "Квартал 95" Саливанчук снялась без бюстгальтера
"Мимо проходит жизнь, мимо проходят тысячи ласковых слов". Жена Медведчука Марченко высказалась об отношениях между людьми
"Мимо проходит жизнь, мимо проходят тысячи ласковых слов". Жена Медведчука Марченко высказалась об отношениях между людьми
  "Она такая красивая девчонка. Как с ней познакомиться?" Потап заявил, что депутаты интересуются личной жизнью продюсируемой им артистки
"Она такая красивая девчонка. Как с ней познакомиться?" Потап заявил, что депутаты интересуются личной жизнью продюсируемой им артистки
Херли в распахнутом полушубке показала обнаженную грудь
Херли в распахнутом полушубке показала обнаженную грудь
"Есть паразиты и среди людей". Экс-жена Павлика ответила его новой жене, упрекнувшей ее в несамостоятельности
"Есть паразиты и среди людей". Экс-жена Павлика ответила его новой жене, упрекнувшей ее в несамостоятельности
Тоня Матвиенко показала знаменитую маму в раздельном купальнике
Тоня Матвиенко показала знаменитую маму в раздельном купальнике
"Страшно представить, как выглядела бы сейчас, если бы не пластика и постоянные уколы!", "Стала ухоженнее". Каминская показала архивное видео с 23-летним бойфрендом
"Страшно представить, как выглядела бы сейчас, если бы не пластика и постоянные уколы!", "Стала ухоженнее". Каминская показала архивное видео с 23-летним бойфрендом
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS