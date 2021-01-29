Великобритания запретила въезд из ОАЭ, Бурунди и Руанды из-за распространения мутировавшего коронавируса

Министерство транспорта Великобритании сообщило о запрете въезда из Объединенных Арабских Эмиратов, Бурунди и Руанды. Под запрет попал авиамаршрут Дубай – Лондон, который стал самым загруженным международным рейсом в январе 2021 года.

Великобритания запретила въезд в страну из Объединенных Арабских Эмиратов, Бурунди и Руанды. Об этом говорится в сообщении министерства транспорта страны от 28 января.

Запрет введен из-за распространения нового штамма коронавируса, впервые обнаруженного в Южной Африке, В министерстве предполагают, что мутировавший вирус попал в указанные страны.

Запрет не касается граждан Британии и Ирландии, а также иностранцев с правом на проживание в стране. Они в случае прибытия из указанных стран обязаны уйти на десятидневную самоизоляцию. Отрицательный результат теста на коронавирус не дает права избежать этого режима.

Британским гражданам, которые в настоящее время находятся в ОАЭ, напомнили о непрямых коммерческих авиарейсах, чтобы вернуться в Великобританию.

Министр транспорта Великобритании Грант Шаппс добавил в Twitter, что при отсутствии негативного теста и специальной формы приезжего на въезде пассажиры заплатят штраф в 500 фунтов стерлингов ($685).

Passengers must still have proof of a negative test and completed Passenger Locator Form before arrival – or could otherwise face a £500 fine for each. 3/3 — Rt Hon Grant Shapps MP (@grantshapps) January 28, 2021

По информации британской исследовательской организации OAG Aviation Worldwide Ltd, которая обрабатывает данные об авиаперелетах, Дубай – Лондон стал самым загруженным международным маршрутом в январе 2021 года.