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Всемирный банк улучшил прогноз роста ВВП Украины в 2021 году

По мнению аналитиков Всемирного банка, в 2021 году экономика Украины вырастет на 3%. До этого Всемирный банк прогнозировал, что ВВП Украины вырастет на 1,5% после падения на 5,5% в 2020-м.

В 2021 году Всемирный банк прогнозирует рост мировой экономики на 4%
В 2021 году Всемирный банк прогнозирует рост мировой экономики на 4%
Фото: depositphotos.com

Всемирный банк прогнозирует рост валового внутреннего продукта Украины в 2021 году на 3%, в 2022-м – на 3,1%. Об этом говорится в отчете Всемирного банка “Перспективы мировой экономики“, опубликованном 5 января.

В октябре Всемирный банк прогнозировал падение украинской экономики в 2020 году на 5,5%, с последующим ростом в 2021–2022 годах на 1,5% и 3,1% соответственно. Таким образом, аналитики банка оставили неизменной оценку падения ВВП по итогам 2020 года и прогноз роста в 2022 году, улучшив прогноз роста внутреннего валового продукта в 2021-м на 1,5 процентных пунктов.

По мнению аналитиков Всемирного банка, мировая экономика в этом году вырастет на 4% (в июне прошлого года ВБ прогнозировал рост на 4,2%).

При этом, в случае роста заболеваемости COVID-19 и задержкой со всеобщей вакцинацией, рост может замедлиться до 1,6%; тогда как в случае успешного преодоления пандемии темпы экономического роста могут ускориться до 5%, прогнозируют во Всемирном банке.

В связи со второй волной COVID-19 Всемирный банк ожидает, что в странах Европы и Центральной Азии экономика будет расти медленнее. По предварительным оценкам, пандемия уничтожит как минимум пятилетний прирост дохода на душу населения примерно в пятой части экономик региона.

Согласно прогнозу, экономика Китая вырастет сильнее всего – на 7,9%. Рост ВВП США составит 3,5% – на 0,5 процентных пунктов ниже, чем прогнозировалось в июне. В странах Европейского союза рост экономик ожидается на уровне 3,6% (на 0,9 процентных пунктов ниже, чем в предыдущем прогнозе).

Инфографика: vsemirnyjbank.org
Инфографика: vsemirnyjbank.org

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.  По данным американского Университета Джонса Хопкинса, в мире COVID-19 заболело свыше 86,5 млн человек, из них более 1,87 млн умерли, 48,56 млн – выздоровели.

В связи с карантином, введенным из-за эпидемии, во многих странах были закрыты предприятия, что спровоцировало масштабный экономический кризис. По оценкам МВФ, это самый серьезный кризис со времен Великой депрессии.

Теги: Украина, эпидемия, ВВП, экономика, Всемирный банк, доходы, кризис, карантин, прогноз, рост ВВП, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус, экономический кризис
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