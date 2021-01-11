Минэкономики прогнозирует падение ВВП Украины на 3% в первом квартале 2021 года

По оценкам Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, украинская экономика истощена постоянными изменениями условий функционирования в течение 2020 года.

Согласно информации Минэкономики, падению ВВП Украины способствовали карантинные ограничения в ноябре 2020 года и локдаун в январе текущего года Фото: depositphotos.com

Падение валового внутреннего продукта Украины по итогам I квартала 2021 года может достичь 3%. Это обусловлено уменьшением запаса прочности у большинства видов экономической деятельности в стране и нестабильностью украинской экономики в прошлом году. Об этом идет речь (.pdf) в обзоре экономической активности Министерства развития экономики и торговли Украины, опубликованном 11 января.

В нем отмечается, что до принятия решения о введении "карантина выходного дня" в ноябре прошлого года и введения "карантина зимних каникул" в январе Минэкономики прогнозировало незначительный рост ВВП в первые три месяца 2021 года.

"Сейчас, учитывая уменьшение запаса прочности большинства ВЭД (особенно сферы услуг) и истощение экономики постоянными колебаниями и изменениями условий функционирования в течение 2020 года, очевидным является получение по итогам I квартала 2021 года падения ВВП, которое может достичь 3%", – сообщили в Минэкономики.

В то же время в ведомстве отметили, что в случае улучшения ситуации с уровнем заболеваемости COVID-19, которая не будет требовать продолжения локдауна в Украине, начиная со II квартала и до конца 2021 года экономика получит положительную динамику.

По прогнозам правительства, ВВП Украины в 2021 году вырастет почти на 5%. Для роста экономики в Украине есть все необходимое, считает премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

В январе Всемирный банк улучшил прогноз роста ВВП Украины в 2021 году. По мнению аналитиков банка, в 2021 году экономика Украины вырастет на 3%, в 2022-м – на 3,1%. До этого Всемирный банк прогнозировал, что ВВП Украины вырастет на 1,5% после падения на 5,5% в 2020-м.

Инфографика: me.gov.ua

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. С начала эпидемии коронавирус в Украине подтвердили у 1,1 млн человек, 796 417 заболевших выздоровели, 19 835 умерли.

В связи с эпидемией в Украине в течение трех уик-эндов (14–15, 21–22 и 28–29 ноября) действовал "карантин выходного дня", в правительстве заявили о "позитивном эффекте" от запрета, но продлевать его не стали.

С 8 января до 00.00 25 января из-за вспышки коронавируса SARS-CoV-2 в Украине будет действовать "карантин зимних каникул". В этот период запрещена работа заведений общественного питания, торговых центров, спортзалов, непродовольственных рынков, заведений образования (кроме детсадов).