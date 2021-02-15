Милованов о ситуации с МВФ: Существенных рисков нет. Ситуация абсолютно под контролем

Cоветник руководителя Офиса президента Тимофей Милованов считает, что макроэкономическая стабильность в Украине поддерживается и системных рисков в сложившейся ситуации с миссией МВФ в Украине нет.

Милованов: Обеим сторонам нужно найти компромиссы в совместных интересах. В этом и состоит суть переговоров Фото: Тимофей Милованов / Facebook

У Украины с МВФ постоянно идет процесс переговорного согласования позиций, заявил советник руководителя Офиса президента Тимофей Милованов. Его комментарий опубликовало агентство "Интерфакс-Украина".

"Существенных рисков нет. Ситуация абсолютно под контролем. И финансовая – макроэкономическая стабильность поддерживается, системных рисков нет, ситуация с бюджетом нормальная. И переговорная с МВФ", – заявил Милованов.

По его словам, украинская сторона работает прежде всего в интересах государства и делает все возможное для достижения договоренностей с МВФ. При этом, подчеркнул советник, как в любом переговорном процессе, есть принципиальные вопросы, связанные в том числе и с независимостью государственного управления, которые делают переговоры деликатными и сложными.

"Обеим сторонам нужно найти компромиссы в совместных интересах. В этом и состоит суть переговоров", – отметил он.

Позже советник главы ОП подчеркнул в Facebook, что разговоры о необходимости "делать полный пересмотр" сотрудничества с МВФ беспочвенны. "Идут достаточно твердые и сложные переговоры. Это сложно, но нормально. И это никак не значит, что нужно "делать полный пересмотр". МВФ – наш стратегический партнер", – написал Милованов.

По его словам, существующие сейчас сложности в переговорах – "тактического характера". Он сообщил, что, возможно, в ближайшие дни станет известно о действиях украинской стороны, призванных усилить успешность переговоров.

Постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман 13 февраля сообщил, что миссия Фонда завершила работу. Но решение о пересмотре программы еще не принято. "Обсуждение было продуктивным, однако нужен больший прогресс в пользу завершения первого пересмотра программы. Дискуссии продолжатся", – сказал он.

Миссия МВФ работала в Украине в период с 11 января по 12 февраля.

Украина сотрудничает с МВФ по новой программе stand-by. Исполнительный совет Фонда одобрил ее 9 июня 2020 года. По ней предполагается выделить $5 млрд четырьмя траншами. 12 июня Украина получила $2,1 млрд первого транша. Как говорил министр финансов Сергей Марченко, Киев ожидал получения еще двух траншей по $700 млн до конца года, но этого не произошло.

21–23 декабря 2020 года миссия Международного валютного фонда начала первый пересмотр соглашения с Украиной в формате stand-by. Она возобновила работу после зимних каникул 11 января 2021 года. Комментируя сроки выделения следующего транша МВФ, директор пресс-офиса миссии Фонда в Украине Джерри Райс сказал, что сначала надо изучить политику экономического развития и проведения реформ в стране.

В феврале Марченко говорил, что Украина и МВФ подпишут новый вариант меморандума о сотрудничестве.