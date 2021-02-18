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ПОЛИТИКА

Увольнение Сытника по политическим мотивам нарушает условия меморандума с МВФ –СМИ

Инициированная министром юстиции Украины Денисом Малюськой поправка об увольнении директора НАБУ Артема Сытника является нарушением меморандума о сотрудничестве Украины и Международного валютного фонда. Об этом сообщает ZN.UA.

Сытник возглавляет НАБУ с момента его основания в 2015 году
Сытник возглавляет НАБУ с момента его основания в 2015 году
Фото: The National Anti-Corruption Bureau of Ukraine / Flickr

В меморандуме о сотрудничестве Украины с Международным валютным фондом, подписанном президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Денисом Шмыгалем в июне 2020 года, нет пункта об увольнении директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника по политическим мотивам. Об этом 17 февраля сообщило ZN.UA, сославшись на текст документа.

"Мы будем поддерживать институциональную и операционную независимость НАБУ, в том числе путем соблюдения процедур назначения его главы и сохранения ограниченных и серьезных оснований для увольнения его главы в соответствии с законом №2014/1698-VII ("О национальном антикоррупционном бюро". – "ГОРДОН")", – отмечено в меморандуме.

Издание отмечает, что инициированная министром юстиции Украины Денисом Малюськой поправка об увольнении Сытника является нарушением меморандума.

Малюська в эфире Общественного 17 февраля сообщил, что законопроект с его правкой не получил одобрения МВФ.

"Он не согласован с Международным валютным фондом, дискуссии еще продолжаются. Как минимум еще неделю мы будем согласовывать финальный текст. И принимать закон мы будет только после получения согласования от МВФ. Это наш план. Мы не собираемся от него отступать", – сказал министр.

15 февраля в Верховной Раде зарегистрировали проект закона №5070 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно приведения статуса НАБУ в соответствие с требованиями Конституции Украины".

Малюська заявил, что утверждение законопроекта, который прекращает полномочия Сытника, было вызвано "дырой в законодательстве и статусе НАБУ". По словам министра юстиции, ее закрытие – одно из условий сотрудничества с МВФ.

Проект закона о НАБУ, инициированный Кабмином, предоставляет Нацбюро статус органа исполнительной власти и вводит новую процедуру избрания директора НАБУ, сообщил Малюська. Он подтвердил, что срок работы Сытника сократят.

Национальное антикоррупционное бюро Украины было создано в 2015 году. С момента основания его возглавляет юрист Артем Сытник. Согласно законодательству, задача НАБУ – противодействие коррупционным правонарушениям, совершенным высшими должностными лицами.

В мае 2020 года в КС поступило представление от 51 народного депутата. В нем говорилось, что пятый президент Украины Петр Порошенко, назначая директора НАБУ, вышел за пределы своих полномочий.

28 августа КСУ обнародовал решение по этому представлению. Суд пришел к выводу, что указ о назначении Сытника был неконституционным, поскольку в Основном законе четко определен перечень должностей, на которые назначает президент (среди них директора НАБУ нет). Издав указ о назначении Сытника, Порошенко превысил свои конституционные полномочия, считают в КСУ.

В КСУ подчеркнули, что решение не распространяется на правоотношения, возникшие в результате выполнения Сытником должностных обязанностей. Представитель президента Украины в Конституционном Суде, народный депутат от "Слуги народа" Федор Вениславский объяснил, что решение КСУ не несет угрозы делам, которые расследует антикоррупционное бюро: все действия, совершенные директором НАБУ до 28 августа, будут считаться легитимными и конституционными.

НАБУ назвало решение Конституционного Суда очередным шагом на пути уничтожения институциональной независимости ведомства.

Теги: Украина, МВФ, меморандум, антикоррупционное бюро, Владимир Зеленский, Артем Сытник, КСУ, НАБУ, Денис Шмыгаль, назначение, Денис Малюська, Кабмин
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