ЦПК: Законопроект Кабмина не увольняет Сытника, но ставит под сомнение легитимность решений НАБУ

В переходных положениях законопроекта указано, что обязанности директора НАБУ до избрания нового будет исполнять его первый заместитель, то есть у бюро будет одновременно и директор, и временно исполняющий обязанности директора, сообщают в Центре противодействия коррупции.

"Ручные процедуры" избрания директора НАБУ разрушат сотрудничество с Евросоюзом, МВФ и США, считают в ЦПК Фото: The National Anti-Corruption Bureau of Ukraine / Flickr

Правительственный законопроект №5070 о статусе Национального антикоррупционного бюро может вызвать сомнения в легитимности любых решений руководства бюро, заявляет Центр противодействия коррупции.

В организации отметили, что в переходных положениях законопроекта указано, что все обязанности директора НАБУ до избрания нового будет исполнять его первый заместитель (полномочия самого директора НАБУ Артема Сытника эта редакция закона не прекращает), то есть у бюро будет одновременно и директор, и временно исполняющий обязанности директора, что поставит под сомнение легитимность решений НАБУ.

В ЦПК прогнозируют, что после назначения нового директора проблема не исчезнет и просуществует минимум до апреля 2022 года, когда истечет семилетний срок назначения Сытника.

По мнению председателя правления ЦПК Виталия Шабунина, причина возникновения законопроекта – желание президента Украины Владимира Зеленского назначать "ручного" директора НАБУ, который по одному звонку с Банковой будет блокировать или, наоборот, возбуждать уголовные дела.

Шабунин подчеркнул, что "ручные процедуры" избрания директора НАБУ разрушат сотрудничество с Евросоюзом, МВФ и США.

Ранее Шабунин заявлял, что по устному предложению одного из министров Кабмин передал законопроект в Раду с правкой, которая предусматривает увольнение Сытника. По информации ЦПК, такая инициатива – "личное решение" президента.

Законопроект уже зарегистрировали в Верховной Раде, но его текст еще официально не опубликован. В ЦПК анализируют версию текста, опубликованную изданием "Зеркало недели" со ссылкой на источники в руководстве парламента.

Министр юстиции Украины Денис Малюська объяснял, что так как Конституционный Суд Украины признал неконституционным указ о назначении Сытника директором НАБУ, перед правительством стояла задача "закрыть пробел в законе" и урегулировать вопрос статуса бюро и его директора.

Проект закона о НАБУ, инициированный Кабмином, предоставляет Нацбюро статус органа исполнительной власти и вводит новую процедуру избрания директора НАБУ, сообщил Малюська. Он подтвердил, что срок работы Сытника сократят.

Национальное антикоррупционное бюро Украины было создано в 2015 году. С момента основания его возглавляет юрист Артем Сытник. Согласно законодательству, задача НАБУ – противодействие коррупционным правонарушениям, совершенным высшими должностными лицами.

В мае 2020 года в КС поступило представление от 51 народного депутата. В нем говорилось, что пятый президент Украины Петр Порошенко, назначая директора НАБУ, вышел за пределы своих полномочий.

28 августа КСУ обнародовал решение по этому представлению. Суд пришел к выводу, что указ о назначении Сытника был неконституционным, поскольку в Основном законе четко определен перечень должностей, на которые назначает президент (среди них директора НАБУ нет). Издав указ о назначении Сытника, Порошенко превысил свои конституционные полномочия, считают в КСУ.

В КСУ подчеркнули, что решение не распространяется на правоотношения, возникшие в результате выполнения Сытником должностных обязанностей. Представитель президента Украины в Конституционном Суде, народный депутат от "Слуги народа" Федор Вениславский объяснил, что решение КСУ не несет угрозы делам, которые расследует антикоррупционное бюро: все действия, совершенные директором НАБУ до 28 августа, будут считаться легитимными и конституционными.

НАБУ назвало решение Конституционного Суда очередным шагом на пути уничтожения институциональной независимости ведомства.