Зеленский внес в Раду три "судебных" законопроекта. В Офисе президента говорили, что один из них ограничит полномочия ОАСК

Президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду проекты законов, касающиеся подсудности дел Верховному Суду, избрания членов Высшего совета правосудия, а также ответственности за невыполнение требований дисциплинарного инспектора ВСП. Как сообщали в Офисе президента, первый законопроект предусматривает ограничение полномочий Окружного административного суда Киева.

Зеленский сегодня внес в Раду три законопроекта Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский 15 февраля зарегистрировал в Верховной Раде три законопроекта, касающиеся судебной системы Украины.

Речь идет о проектах законов №5067 "О внесении изменений в Кодекс административного судопроизводства Украины относительно подсудности дел Верховному Суду в качестве суда первой инстанции", №5068 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно порядка избрания (назначения) на должности членов Высшего совета правосудия и деятельности дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия" и №5069 "О внесении изменений в ст. 188³² Кодекса Украины об административных правонарушениях относительно ответственности за невыполнение законных требований дисциплинарного инспектора Высшего совета правосудия".

Тексты законопроектов еще не опубликованы.

Согласно сообщению Офиса президента, проект №5067 в случае принятия в Раде сделает невозможными "любые манипуляции с решениями субъектов властных полномочий, которые ранее могли провоцироваться через обжалование в Окружном административном суде Киева".

Окружной админсуд Киева неоднократно попадал в скандалы из-за своих противоречивых решений. В частности, он отменил постановление Кабмина, утвердившее новую редакцию украинского правописания, отменил решение Киевсовета о переименовании Московского проспекта в проспект Бандеры.

Кроме того, главу ОАСК Павла Вовка подозревают в препятствовании деятельности Высшего совета правосудия и организации вынесения судьями незаконных приговоров.

В октябре прошлого года была зарегистрирована петиция о ликвидации ОАСК. В ответ на нее Зеленский предложил начать необходимые консультации с Высшим советом правосудия для выработки процедуры, которая позволила бы решить этот вопрос.