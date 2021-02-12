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КИЕВ

“Який нах…й Московський?” Под ОАСК проходит протест из-за переименования проспекта Бандеры в Киеве

Участники протеста требуют отменить решение Окружного административного суда Киева об отмене решения Киевсовета о переименовании улиц города, в частности проспекта Московского в проспект Бандеры.

Возле ОАСК митингуют активисты "Сокола", "Свободы" и "Национального корпуса"
Возле ОАСК митингуют активисты "Сокола", "Свободы" и "Национального корпуса"
Фото: rbc.ua

В Киеве под Окружным административным судом проходит акция протеста из-за решения ОАСК об отмене решения Киевсовета от 7 июля 2016 года о переименовании улиц города, в частности проспекта Московского в проспект Бандеры. Об этом пишет "РБК-Украина".

Как видно на фото, около здания суда протестуют активисты "Сокола", "Свободы" и "Национального корпуса".

"РБК-Украина" сообщает, что акция проходит спокойно, ситуацию контролируют правоохранители. Протестующие жгут файеры.

Фото: rbc.ua
Фото: rbc.ua

ОАСК отменил решение Киевсовета от 7 июля 2016 года о переименовании улиц города. В иске к Киевсовету от общественной организации "Общественный контроль и порядок" говорится о сомнениях в правомерности процедуры подсчета голосов при голосовании за изменение названий улиц Кутузова, Суворова, переулка Кутузова и проспекта Московского.

Истцы подчеркивали, что указанные названия отсутствуют в списке для переименований, подготовленном Украинским институтом национальной памяти, а Киевсовет переименовывал улицы без предусмотренного законодательством общественного обсуждения. Также у истца были претензии к порядку обнародования решения Киевсовета.

Киевская городская государственная администрация (КГГА) готовит апелляцию на решение ОАСК. Оно еще не вступило в законную силу, добавили в КГГА.

Решение ОАСК о переименовании проспекта Бандеры в Киеве является исключительно политической провокацией, считает бывший глава Украинского института национальной памяти, народный депутат от "Европейской солидарности" Владимир Вятрович.

9 апреля 2015 года Верховная Рада приняла пакет законов о декоммунизации. Ими запрещается советская символика и осуждается коммунистический режим. 15 мая 2015 года законы подписал тогдашний президент Украины Петр Порошенко, а 21 мая того же года они вступили в силу.

Согласно закону, должны быть переименованы все улицы и населенные пункты, названия которых связаны с коммунистическим режимом, а также демонтированы памятники тоталитарной эпохи.

Теги: Украина, КГГА, протесты, Степан Бандера, митинг, Киевсовет, Сокол, правоохранители, активист, декоммунизация, акция, переименование, ОАСК
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