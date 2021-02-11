Киевская горадминистрация оспорит решение суда о переименовании проспекта Бандеры

Киевские власти готовят апелляционную жалобу по отмене переименования проспекта Бандеры в Московский и нескольких улиц столицы.

Решение ОАСК о переименовании проспекта Бандеры еще не вступило в силу Фото: depositphotos.com

Киевская городская государственная администрация (КГГА) готовит апелляцию на решение Окружного административного суда Киева (ОАСК) по отмене переименования Московского проспекта в проспект Бандеры. Об этом КГГА сообщила в своем Telegram-канале 11 февраля.

Городские власти Киева готовят апелляционную жалобу по отмене переименования улицы Баумана в улицу Януша Корчака, улицы Кутузова в улицу Генерала Алмазова, улицы Суворова в улицу Михаила Емельяновича-Павленко и переулка Кутузова в переулок Евгения Гуцало.

Решение ОАСК от 28 января 2021 года о переименовании проспекта Бандеры еще не вступило в законную силу, добавили в КГГА.

ОАСК отменил решение Киевсовета от 7 июля 2016 года о переименовании улиц города. В иске к Киевсовету от общественной организации "Общественный контроль и порядок" говорится о сомнениях в правомерности процедуры подсчета голосов при голосования за изменения названий улиц Кутузова, Суворова, переулка Кутузова и проспекта Московского.

Истцы подчеркивали, что указанные названия отсутствуют в списке для переименований, подготовленном Украинским институтом национальной памяти, а Киевсовет переименовывал улицы без предусмотренного законодательством общественного обсуждения. Также у истца были претензии к порядку обнародования решения Киевсовета.