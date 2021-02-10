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Евромайдан

Адвокаты семей Небесной сотни просят Раду дать правовую оценку Революции достоинства

Адвокатская группа, представляющая интересы потерпевших по делу Майдана, требует рассмотреть проект постановления, который предлагает признать Революцию достоинства одним из ключевых событий новейшей истории Украины.

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Официально к числу героев Небесной сотни относятся 107 человек
Официально к числу героев Небесной сотни относятся 107 человек
Фото: EPA

Адвокаты семей Небесной сотни просят народных депутатов Украины и спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова дать правовую оценку событиям Революции достоинства. Заявление опубликовано 10 февраля в Facebook.

"20 февраля 2021 года украинцы почтят годовщину расстрелов героев Небесной сотни. Это одно из самых трагических событий не только Революции достоинства, но и всей новейшей истории Украины. Однако уже семь лет нет политической оценки этим событиям со стороны законодательной власти", – отметили в посте.

В сообщении указали, что более года в повестке дня работы ВР находится проект постановления №2739, в котором предлагается признать Революцию достоинства "одним из ключевых событий Украинского государства". 

"21 января 2021 года Европейский суд по правам человека обнародовал решение по делам, касающимся событий Революции достоинства. В них ЕСПЧ признал право ее участников на мирные собрания и факт преследования этих участников со стороны представителей власти (сотрудников милиции и титушек)", – подчеркнули адвокаты.

Они требуют безотлагательно внести на голосование проект постановления, считая, что  ВР остается в стороне от предоставления политической оценки событиям Евромайдана.

https://www.facebook.com/HeavenlyHundredLawyers/posts/1909546729193239

В конце 2013-го – начале 2014 года в Украине произошли массовые протесты, которые привели к смене власти. Четвертый президент Украины Виктор Янукович бежал в Ростов. На протяжении конфликта протестующим противостояли правоохранительные органы и нанятые властями вооруженные бандиты (титушки). По данным прокуратуры, в результате противостояния пострадало более 2,2 тыс. человек. Погибло 80 протестующих и 13 правоохранителей.

Участников Революции достоинства, которые погибли от рук силовиков, назвали Небесной сотней. Официально к числу героев Небесной сотни относятся 107 человек. Самому младшему, Назарию Войтовичу, было 16. Самому старшему, Ивану Наконечному, – 83 года, отмечает пресс-служба Национального музея Революции достоинства.

Теги: Верховная Рада, Евромайдан, Украина, ЕСПЧ, протесты, титушки, депутаты, Небесная сотня, Революция достоинства, голосование, Дмитрий Разумков
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