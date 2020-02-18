Клуб читателей
ГОРДОН
 
События

В Киеве почтили память героев Небесной сотни, погибших 18 февраля 2014 года. Фоторепортаж

Сегодня 19.54
18 февраля в Киеве вспоминают события, произошедшие шесть лет назад на Евромайдане, тогда погибли активисты, ставшие героями Небесной сотни. Днем к мемориалу с фотографиями приходили родственники и друзья погибших, планируется также марш памяти. Фотографии из Киева опубликовало агентство ЕРА. По данным Генпрокуратуры Украины, 14 февраля 2014 года в результате разгона силовиками мирного шествия погибло 10 протестующих, еще около 500 пострадали.
Теги: Киев, Евромайдан, мемориал, марш памяти, погибшие
 

ДРУГИЕ ГАЛЕРЕИ

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ

Церемония прошла сегодня
Евромайдан
Украинцы Вашингтона почтили память героев Небесной сотни
Вчера 10.18
У мемориала Линкольна в Вашингтоне активисты – уроженцы Украины и представители украинских организаций – зажигали свечи в память о погибших на Майдане Незалежности в Киеве в 2014 году героях Небесной сотни.
Семьи героев Небесной сотни просят Зеленского (на фото) о встрече
Евромайдан
"Демонстративное унижение". Семьи героев Небесной сотни обратились к Зеленскому после возвращения двух экс-беркутовцев в Киев
9 февраля, 2020 21.10
8 февраля адвокат Александр Горошинский сообщил, что экс-беркутовцы Сергей Тамтура и Александр Маринченко вернулись в Киев и призвали украинские власти "немедленно отменить закон об амнистии майдановцев". 9 февраля семьи героев Небесной сотни заявили президенту Владимиру Зеленскому, что бывшие бойцы "Беркута" и представители режима экс-президента Виктора Януковича "не только не стесняются содеянного, а решаются требовать от украинской власти пересмотра законодательства".
Порошенко заявил, что не смог выполнить поручение семей героев Небесной сотни
ПОЛИТИКА, Евромайдан
"Прятались как крысы". Порошенко обвинил Венедиктову в отказе принять письма семей героев Небесной сотни
24 января, 2020 15.59
И.о. главы ГБР Ирина Венедиктова умышленно покинула здание ведомства, чтобы не встречаться с нардепами, принесшими ей послание от родственников погибших участников Революции достоинства. Об этом заявил лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко.
В Киеве почтили память первых погибших из Небесной сотни. Фоторепортаж
22 января, 2020 21.00  
22 января в центре Киева почтили память первых погибших участников Революции достоинства Сергея Нигояна, Михаила Жизневского, Романа Сеника, Юрия Вербицкого и Александра Бадеры. Все они погибли в Киеве и Киевской области в конце января 2014 года. Участники также прошли с фотографиями погибших, флагами и транспарантами от Лядских ворот до памятного знака на улице Грушевского. Героев Небесной сотни помянули в ходе панихиды возле посвященного погибшим памятного знака. Фотографии с мероприятия опубликовало "Радіо Свобода".
Дикань: Надеемся, что вернут старую группу прокуроров
Евромайдан
На заседании по делу экс-беркутовцев суд, по сути, зафиксировал преступление генпрокурора – адвокат семей Небесной сотни G
14 января, 2020 17.22
Из-за отсутствия экс-беркутовцев, обвиняемых в расстрелах на Институтской в 2014 году, судебный процесс фактически остановится, заявил в комментарии изданию "ГОРДОН" адвокат семей Небесной сотни Павел Дикань.
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Совладелец АТБ, миллиардер Буткевич: Из милиции я ушел, потому что поступило предложение от Тимошенко и Пинчука, от которого невозможно отказаться
  Совладелец АТБ, миллиардер Буткевич: Из милиции я ушел, потому что поступило предложение от Тимошенко и Пинчука, от которого невозможно отказаться G
Дмитрий ГОРДОН
"12 шагов" для урегулирования войны на Донбассе. Полный текст плана, представленного на Мюнхенской конференции по безопасности
"12 шагов" для урегулирования войны на Донбассе. Полный текст плана, представленного на Мюнхенской конференции по безопасности
﻿"Не мы начали эту войну, но нам ее заканчивать. И мы это сделаем. Вместе с вами". Речь Зеленского на Мюнхенской конференции по безопасности
﻿"Не мы начали эту войну, но нам ее заканчивать. И мы это сделаем. Вместе с вами". Речь Зеленского на Мюнхенской конференции по безопасности
 
 

Спецпроекты

все спецпроекты
 
 
 

рубрики

 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS