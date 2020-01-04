В Киеве зарегистрировали петицию о переименовании улицы Пушкинской в Асфальтированную

Во время новогоднего обращения президент Украины Владимир Зеленский сказал, что неважно, как называется улица, потому что она освещена и заасфальтирована. Заместитель председателя общественной организации "Всеукраинская люстрация" Александр Аронец зарегистрировал петицию с инициативой переименовать в Киеве улицу Московскую в Неважную.

Петицию о переименовании улицы Пушкинской в Асфальтированную поддержало более 500 человек Фото: petition.kyivcity.gov.ua

2 января на сайте Киевского горсовета зарегистрировали петицию №9310 с инициативой переименовать улицу Пушкинскую в Асфальтированную.

"С целью объединения общества, ради преодоления различий, чтобы быть единой страной, каждый день предлагаю переименовывать улицу Пушкинскую в Киеве в улицу Асфальтированную. Метро "Льва Толстого" предлагается переименовать в метро "Освещенное". Улицу Московскую – в Неважную. Нет разницы, поэтому такие названия топонимов должны нас объединить", – говорится в документе.

По состоянию на 4 января из 10 тыс. необходимых для рассмотрения подписантов петицию поддержало 525 человек. Петиция пробудет на портале еще почти три месяца.

Автором петиции является заместитель председателя общественной организации "Всеукраинская люстрация" Александр Аронец.

В Facebook он отметил, что идея создать такую петицию появилась после новогоднего обращения президента Украины Владимира Зеленского.

В новогоднюю ночь Зеленский сказал, что неважно, как называется улица, потому что она освещена и заасфальтирована, и "нет разницы, возле какого памятника ты ждешь девушку, в которую влюблен". "В новом году нам надо быть единой страной каждый день. Это должно стать нашей национальной идеей. Научиться жить вместе в уважении, ради будущего нашей страны. Ведь мы представляем его одинаково – это успешная, процветающая страна, где нет войны, страна, вернувшая своих людей и свои территории", – добавил он.