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В Facebook появилась фейковая страница Патона. От его имени поддержали новогоднее поздравление Зеленского

Президент Национальной академии наук Украины Борис Патон не ведет личных страниц в социальных сетях и не имеет никакого отношения к аккаунту в Facebook, от имени которого было сообщение в поддержку новогоднего обращения президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявили в НАН Украины.

У Патона нет страницы в Facebook, отметили в НАН
У Патона нет страницы в Facebook, отметили в НАН
Фото: Національна академія наук України / Facebook

4 января пресс-служба Национальной академии наук Украины опровергла сообщение о том, что президент НАН Борис Патон якобы приветствовал новогоднее поздравление президента Владимира Зеленского.

"Вчера некоторые СМИ распространили информацию о том, что якобы президент НАН Украины академик Борис Патон на своей странице в Facebook прокомментировал новогоднее обращение президента Украины Владимира Зеленского. Хотим заметить, что академик Борис Патон не имеет личных страниц в социальных сетях. Страница в Facebook, на которую ссылаются СМИ, является фейковой. Академик Борис Патон к ней никакого отношения не имеет, как и к любым сообщениям на ней", – сказано в заявлении, обнародованном на официальной странице НАН в Facebook.

https://www.facebook.com/NASofUkraine/posts/2258113367821447

3 января со страницы, якобы принадлежавшей Патону, опубликовали сообщение в поддержку Зеленского. Автор фейка выразил мнение, что Украина должна стремиться к швейцарскому уровню жизни.

"Что же нужно украинцам для того, чтобы жить богато и счастливо? Достаточно хотеть быть, как Швейцария. И не хотеть быть, как Сомали, где племенные вожди всегда найдут способ поднять своих адептов на священную борьбу за правильных богов и героев против еретиков, которые смеют думать иначе. Национальная идея современной нации – это деньги на счету, достаточные, чтобы купить крутой автомобиль и ездить на нем по суперсовременному автобану. Очевидно, что для этого нужны национальные компании, которые будут строить эти автомобили и автобаны для всего мира... Спасибо президенту за такое замечательное, эпохальное поздравление страны с Новым годом. Мы все – украинцы, наше будущее – в наших руках", – говорилось в сообщении.

Сейчас сам пост и страница, на которой публиковали сообщения от имени ученого, удалены. 

Издание "ГОРДОН" сначала тоже разместило новость с цитатами из этого заявления, приносим извинения читателям.

Видеообращение Зеленского длилось более 13 минут. Он заявил, что украинцам нужно научиться жить вместе в уважении ради будущего страны и стать единой страной: "В нашем паспорте не указано, "правильный" или "неправильный" украинец. Нет строки "патриот", "малорос", "ватник" или "бандеровец". Там написано "гражданин Украины", у которого есть права и обязанности".

Президент выразил мнение, что неважно, как называется улица, потому что она освещена и заасфальтирована, и "нет разницы, возле какого памятника ты ждешь девушку, в которую влюблен".

Обращение Зеленского раскритиковал музыкант, лидер партии "Голос" и нардеп Святослав Вакарчук. В стихотворной форме он заявил, что не уважает "советы, как через ад проползти в рай".

Теги: Украина, Сомали, Швейцария, Владимир Зеленский, Борис Патон
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