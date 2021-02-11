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Окружной админсуд Киева отменил решение о переименовании улиц столицы, в том числе проспекта Бандеры

Принятое в 2016 году решение Киевсовета о переименовании улиц города Окружной админсуд Киева отменил по иску общественной организации.

Решение принял ОАСК
Решение принял ОАСК
Фото: oask.gov.ua

Окружной административный суд Киева (ОАСК) отменил решение Киевсовета от 7 июля 2016 года о переименовании улиц города. Документ об этом, датированный 28 января 2021 года, размещен 2 февраля в Едином государственном реестре судебных решений.

Иск к Киевсовету подавала общественная организация "Общественный контроль и порядок".

"Административный иск обоснован тем, что оспариваемое решение принято с нарушением сроков... Есть сомнения относительно правомерности процедуры подсчета голосов при проведении голосования, названия улиц Кутузова, Суворова, переулка Кутузова, проспекта Московского не подпадают под основания переименования по основаниям, изложенным в законе Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики", – говорится в решении суда.

Истцы подчеркивали, что указанные названия отсутствуют в списке для переименований, подготовленном Украинским институтом национальной памяти, а Киевсовет переименовывал улицы без предусмотренного законодательством общественного обсуждения. Также у истца были претензии к порядку обнародования решения Киевсовета.

"Признать противоправным и отменить решение Киевского городского совета от 7 июля 2016 года №559/559 "О переименовании улиц, проспектов и переулков в городе Киеве", – решил ОАСК.

Таким образом суд отменил решение о переименовании Московского проспекта в проспект Степана Бандеры, улицы Кутузова – в улицу Генерала Алмазова, переулка Кутузова – в переулок Евгения Гуцало, улицы Суворова – в улицу Михаила Емельяновича-Павленко, а улицы Баумана – в улицу Януша Корчака.

9 апреля 2015 года Верховная Рада приняла пакет законов о декоммунизации. Ими запрещается советская символика и осуждается коммунистический режим. 15 мая 2015 года законы подписал тогдашний президент Украины Петр Порошенко, а 21 мая того же года они вступили в силу.

Согласно закону, должны быть переименованы все улицы и населенные пункты, названия которых связаны с коммунистическим режимом, а также демонтированы памятники тоталитарной эпохи.

Теги: Степан Бандера, Киевсовет, декоммунизация, переименование, Окружной админсуд Киева, иск, суд, ОАСК, улицы
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