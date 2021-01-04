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Израиль осудил марш в честь Бандеры, назвав его пособником нацистского режима

Посол Израиля Джоэль Лион посоветовал Украине примириться со своим прошлым и заявил о решительном осуждении любого прославления пособников нацистского режима.

Марш националистов в 112-й день рождения Бандеры прошел 1 января
Марш националистов в 112-й день рождения Бандеры прошел 1 января
Фото: EPA

Посол Израиля в Украине Джоэль Лион 2 января осудил на своей странице в Twitter марш в честь лидера Организации украинских националистов (ОУН) Степана Бандеры в Киеве. 

Израильский дипломат опубликовал новость газеты Kyiv Post о марше ко дню рождения Бандеры, который устроили 1 января представители украинских националистов.

"Мы решительно осуждаем любое прославление пособников нацистского режима. Время для Украины примириться со своим прошлым", - прокомментировал он событие.

Традиционный марш националистов в 112-й день рождения Бандеры прошел 1 января. Организаторами мероприятия выступили партии "Свобода", "Национальный корпус" и "Правый сектор". Мероприятие прошло без нарушений. 

Степан Бандера – украинский политический деятель, идеолог украинского национализма. Он родился 1 января 1909 года. В феврале 1940 года он стал руководителем фракции ОУН(б), в 1947 году возглавил провод Организации украинских националистов. В 1959 году был убит агентом КГБ.

Проведение маршей националистов в день его рождения – традиция во многих городах Украины.

Теги: Израиль, Правый сектор, Степан Бандера, марш, ОУН, националисты, дипломаты, Национальный корпус, Джоэль Лион
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