Вятрович о решение суда о переименовании проспекта Бандеры в Киеве: Исключительно политическая провокация

По мнению народного депутата от "Европейской солидарности" Владимира Вятровича, Окружной административный суд Киева надо ликвидировать, пока он не отменил Акт провозглашения независимости Украины.

Решение Окружного административного суда Киева (ОАСК) об отмене решение Киевсовета от 7 июля 2016 года о переименовании улиц города, в частности проспекта Московского на проспект Бандеры – есть политической провокацией ОАСК, считает бывший глава Украинского института национальной памяти народный депутат от "Европейской солидарности" Владимир Вятрович. Решение суда он прокомментировал в Facebook.

"Окружной административный суд Киева продолжает производить псевдоюридический спам… Это исключительно политическая провокация учреждения, которое надо ликвидировать, пока оно не отменило Акт провозглашения независимости", – написал Вятрович.

По его словам, такие решения суда дестабилизируют ситуацию в Украине.

"Это, прежде всего, должен понять президент Владимир Зеленский, ведь именно от него зависит отмена этого суда", – сказал нардеп в эфире "24 канала".

Вятрович добавил, что в масштабном обсуждении по изменению названия проспекта Бандеры участвовало "несколько тысяч человек", они голосовали на сайте Киевсовета.

"Поэтому говорить, что это решение принималось без общественного обсуждения – откровенная ложь", – подчеркнул нардеп.

Он напомнил, что только за последние несколько недель ОАСК принял "одиозные" решения об отмене украинского правописания, о пересмотре украинских учебников и об отмене празднования юбилейных дат, связанных с деятелями украинского освободительного движения.

ОАСК отменил решение Киевсовета от 7 июля 2016 года о переименовании улиц города. В иске к Киевсовету от общественной организации "Общественный контроль и порядок" говорится о сомнениях в правомерности процедуры подсчета голосов при голосовании за изменения названий улиц Кутузова, Суворова, переулка Кутузова и проспекта Московского.

Истцы подчеркивали, что указанные названия отсутствуют в списке для переименований, подготовленном Украинским институтом национальной памяти, а Киевсовет переименовывал улицы без предусмотренного законодательством общественного обсуждения. Также у истца были претензии к порядку обнародования решения Киевсовета.

Киевская городская государственная администрация (КГГА) готовит апелляцию на решение ОАСК. Оно еще не вступило в законную силу, добавили в КГГА.

9 апреля 2015 года Верховная Рада приняла пакет законов о декоммунизации. Ими запрещается советская символика и осуждается коммунистический режим. 15 мая 2015 года законы подписал тогдашний президент Украины Петр Порошенко, а 21 мая того же года они вступили в силу.

Согласно закону, должны быть переименованы все улицы и населенные пункты, названия которых связаны с коммунистическим режимом, а также демонтированы памятники тоталитарной эпохи.