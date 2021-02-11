Вата пылает радостью, что "проспект Бандеры – снова Московский". Ничего он не Московский. И апелляция почти точно это решение снесет

Икебана ж ты в рот.

"Проспект Бандеры – снова Московский", – пишут СМИ, истерит Facebook, и пылает радостью вата.

Ничего он еще не Московский. Открываем, икебана, судебное решение. Читаем в конце: "Решение суда вступает в законную силу в срок и порядке, предусмотренные ст. 255 Кодекса административного судопроизводства Украины".

Это – о том, что решение вступает в силу по истечении срока на подачу апелляции. Это 30 дней.

То есть решение ОАСК о "Бандеры на Московский" вступит в законную силу не ранее 27 февраля.

С хера вы волаете? Вы можете хотя бы решение и закон прочитать до того, как что-то накнопать?

Тем более, что апелляция точно будет. И почти точно это решение ОАСК снесет.

Я с вас офигеваю.

Источник: Danylo Mokryk / Facebook

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