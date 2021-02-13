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Зеленский хочет ограничить полномочия ОАСК

Президент Украины Владимир Зеленский инициировал рассмотрение трех законопроектов о функционировании судов в Украине. Один из них ограничивает полномочия Окружного админсуда Киева.

Зеленский: Работа судебной системы должна быть откорректирована
Зеленский: Работа судебной системы должна быть откорректирована
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский инициировал рассмотрение трех законопроектов, которые касаются функционирования судебной системы. Об этом говорится на сайте Офиса президента Украины.

В случае принятия первого законопроекта все судебные споры, в которых обжалуются акты центральных органов исполнительной власти, государственных регуляторов и любого другого субъекта властных полномочий, которые распространяются на всю территорию Украины, убираются с исключительной подсудности Окружного административного суда города Киева и будут переданы в Верховный Суд как суд первой инстанции. Судом апелляционной инстанции в таких спорах будет Большая палата Верховного Суда.

Такое урегулирование подсудности дел Верховному Суду в качестве суда первой инстанции сделает невозможным любые манипуляции с решениями субъектов властных полномочий, которые ранее могли провоцироваться через обжалования в ОАСК.

Второй законопроект предусматривает обязательную проверку на добродетельность действующих и будущих членов Высшего совета правосудия, а также регулирует вопросы деятельности службы дисциплинарных инспекторов в качестве постоянного структурного подразделения секретариата ВРУ.

Третьим законопроектом вносятся изменения в Кодекс об административных правонарушениях и вводится ответственность за непредоставление информации по запросу дисциплинарного инспектора Высшего совета правосудия.

Президент считает принятие таких законопроектов крайне необходимым и настаивает на скорейшем их рассмотрении.

"Работа судебной системы должна быть откорректирована. "Закон" и "справедливость" должны быть главными словами для украинских судов. Действующее законодательство дает необходимые рамки, чтобы проводить изменения. Но конкретные шаги требуют подтверждения от парламента", – пояснил Зеленский.

Окружной админсуд Киева неоднократно попадал в скандалы из-за своих противоречивых решений. В частности, он отменил постановление Кабмина, утвердившее новую редакцию украинского правописания, отменил решение Киевсовета о переименовании Московского проспекта в проспект Бандеры.

Кроме того, главу ОАСК Павла Вовка подозревают в препятствовании деятельности Высшего совета правосудия и организации вынесения судьями незаконных приговоров.

В октябре прошлого года была зарегистрирована петиция о ликвидации ОАСК. В ответ на нее Зеленский предложил начать необходимые консультации с Высшим советом правосудия для выработки процедуры, которая позволила бы решить этот вопрос.

Теги: Украина, Владимир Зеленский, Офис президента Украины, ОАСК
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