Глава Украинского института нацпамяти прокомментировал решение суда о переименовании проспекта Бандеры в Киеве

Украинский институт нацпамяти не будет обжаловать решение Окружного админсуда Киева об отмене переименования киевских улиц, в частности – Московского проспекта в Киеве в проспект Бандеры, поскольку это прерогатива Киевсовета. Об этом заявил глава института Антон Дробович.

Дробович: Удивляет количество решений, которые принимает в последнее время ОАСК и которые касаются политики памяти Фото: Український інститут національної пам'яті / Facebook

Украинский институт национальной памяти "удивлен активностью" Окружного админсуда Киева в вопросах, связанных с отменой переименования киевских улиц, в частности – Московского проспекта в Киеве в проспект Бандеры. Об этом в комментарии "РБК-Украина" 11 февраля заявил глава УИНП Антон Дробович.

Он отметил, что институт изучает решение суда.

"Удивляет количество решений, которые принимает в последнее время ОАСК и которые касаются политики памяти", – сказал он.

Дробович отметил, что Институт нацпамяти не будет обжаловать решение, поскольку это прерогатива Киевсовета.

ОАСК отменил решение Киевсовета от 7 июля 2016 года о переименовании улиц города. В иске к Киевсовету от общественной организации "Общественный контроль и порядок" говорится о сомнениях в правомерности процедуры подсчета голосов при голосовании за изменение названий улиц Кутузова, Суворова, переулка Кутузова и проспекта Московского.

Истцы подчеркивали, что указанные названия отсутствуют в списке для переименований, подготовленном Украинским институтом национальной памяти, а Киевсовет переименовывал улицы без предусмотренного законодательством общественного обсуждения. Также у истца были претензии к порядку обнародования решения Киевсовета.

Киевская городская государственная администрация готовит апелляцию на решение ОАСК. Оно еще не вступило в законную силу, добавили в КГГА.

9 апреля 2015 года Верховная Рада приняла пакет законов о декоммунизации. Ими запрещается советская символика и осуждается коммунистический режим. 15 мая 2015 года законы подписал тогдашний президент Украины Петр Порошенко, а 21 мая того же года они вступили в силу.

Согласно закону, должны быть переименованы все улицы и населенные пункты, названия которых связаны с коммунистическим режимом, а также демонтированы памятники тоталитарной эпохи.