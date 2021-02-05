Во Львове осквернили памятник Бандере

Полиция открыла производство по статье о хулиганстве из-за вандалов, обливших краской памятник лидеру Организации украинских националистов Степану Бандере во Львове.

Ночью 5 февраля неизвестные облили краской памятник лидеру Организации украинских националистов Степану Бандере на площади Кропивницкого во Львове. Об этом сообщает местная полиция.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, а также сотрудники других служб и подразделений полиции области.

Следователи открыли уголовное производство по ч.2 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание – ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до четырех лет.

На инцидент уже отреагировал мэр Львова Андрей Садовый. В своем Facebook он отметил, что в ближайшие часы памятник отчистят и выразил надежду, что вандалов найдут.

"Всем, кому так мешает Бандера, надо понять, что славу и место в истории Украины невозможно зарисовать краской", – добавил Садовый.

Степан Бандера – украинский политический деятель, идеолог украинского национализма. Он родился 1 января 1909 года. В феврале 1940 года он стал руководителем фракции ОУН(б), в 1947 году возглавил провод Организации украинских националистов. В 1959 году был убит агентом КГБ.