Посол Польши в Украине назвал Бандеру идеологом преступлений и ненависти. В Twitter ему написали "посол ...бнутый на всю голову"

Посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий считает, что сторонники лидера Организации украинских националистов Степана Бандеры должны "отступить назад и постыдиться".

Посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий в своем Twitter 6 января назвал лидера Организации украинских националистов (ОУН) Степана Бандеру "идеологом преступлений и ненависти". Так дипломат поддержал своего израильского коллегу Джоэля Лиона, который осудил марш в честь дня рождения Бандеры.

"Дорогой посол Джоэль Лион. В связи с позорной демонстрацией перед посольством Израиля в Украине я хочу, чтобы ты знал, что ты и твоя команда не одиноки", – написал Цихоцкий.

Он отметил, что сторонники Бандеры должны "отступить назад и постыдиться".

Дорогий @ambassadorlion, у зв'язку з ганебною демонстрацією перед @IsraelinUkraine я хочу, щоб Ти знал, що Ти та Твоя команда не самотні. Сироти від ідеолога злочину та ненависті "хай відступлять назад і нехай посоромляться" pic.twitter.com/LUaS99ZYCk — Bartosz Cichocki (@B_Cichocki) January 6, 2021

Некоторые пользователи написали под постом дипломата оскорбительные комментарии.

"Отступиться назад и постыдиться стоит таким, как вы, полным лицемерия и двойных стандартов. Вы кричите что Бандера преступник, а сами тем временем называете героями настоящих преступников, против чьих зверств против украинцев и выступил Бандера и его люди. Польша умерла в 2003-м", – написал Орест Бабак.

"Ехал бы ты домой невежда. Что ты вообще знаешь о Бандере, кроме московитских сказок..." – отметил пользователь с ником "Новини Дрогобиччини".

"Посол ...бнутый на всю голову. Нацисты Польши, Исраэля, Московии убивали украинцев на нашей земле. Так что, украинец вечно должен терпеть, потому что лях-оккупант так задумал? Посол этот – шавка Путлера несомненно... Если оно не имеет масла в голове", – заявила в комментарии пользователь Elena Tovpash.

Среди некоторых комментаторов были те, кто поддержал Цихоцкого, напомнив, что Бандера был пособником нацистов.

"Спасибо, посол, за ваше мнение. Мы действительно страдаем от украинских радикалов. Они пытаются раскрутить этого тупого человека Бандеру и разделить и разрушить нашу страну. Спасибо большое!" – написал Paul Makarov.

"Полностью поддерживаю! Позор стране, где чествуют прихлебателей и приспешников фашизма! Вам бы по камерам отлеживать их лица и запрещать въезд в цивилизованные страны", – отреагировал пользователь Al Wenga.