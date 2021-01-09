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ПОЛИТИКА

Посол Польши в Украине назвал Бандеру идеологом преступлений и ненависти. В Twitter ему написали "посол ...бнутый на всю голову"

Посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий считает, что сторонники лидера Организации украинских националистов Степана Бандеры должны "отступить назад и постыдиться".

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В Киеве 1 января прошло факельное шествие в честь Бандеры
В Киеве 1 января прошло факельное шествие в честь Бандеры
Фото: EPA

Посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий в своем Twitter 6 января назвал лидера Организации украинских националистов (ОУН) Степана Бандеру "идеологом преступлений и ненависти". Так дипломат поддержал своего израильского коллегу Джоэля Лиона, который осудил марш в честь дня рождения Бандеры.

"Дорогой посол Джоэль Лион. В связи с позорной демонстрацией перед посольством Израиля в Украине я хочу, чтобы ты знал, что ты и твоя команда не одиноки", – написал Цихоцкий.

Он отметил, что сторонники Бандеры должны "отступить назад и постыдиться".

Некоторые пользователи написали под постом дипломата оскорбительные комментарии.

"Отступиться назад и постыдиться стоит таким, как вы, полным лицемерия и двойных стандартов. Вы кричите что Бандера преступник, а сами тем временем называете героями настоящих преступников, против чьих зверств против украинцев и выступил Бандера и его люди. Польша умерла в 2003-м", – написал Орест Бабак.

"Ехал бы ты домой невежда. Что ты вообще знаешь о Бандере, кроме московитских сказок..." – отметил пользователь с ником "Новини Дрогобиччини".

"Посол ...бнутый на всю голову. Нацисты Польши, Исраэля, Московии убивали украинцев на нашей земле. Так что, украинец вечно должен терпеть, потому что лях-оккупант так задумал? Посол этот – шавка Путлера несомненно... Если оно не имеет масла в голове", – заявила в комментарии пользователь Elena Tovpash. 

Среди некоторых комментаторов были те, кто поддержал Цихоцкого, напомнив, что Бандера был пособником нацистов.

"Спасибо, посол, за ваше мнение. Мы действительно страдаем от украинских радикалов. Они пытаются раскрутить этого тупого человека Бандеру и разделить и разрушить нашу страну. Спасибо большое!" – написал Paul Makarov. 

"Полностью поддерживаю! Позор стране, где чествуют прихлебателей и приспешников фашизма! Вам бы по камерам отлеживать их лица и запрещать въезд в цивилизованные страны", – отреагировал пользователь Al Wenga.

Цихоцкий и посол Израиля Джоэль Лион 2 января заявили, что лидеры ОУН Степан Бандера и Андрей Мельник, а также писатели Ивана Липа и его сын Юрий являются историческими фигурами, "которые нужно раз и навсегда осудить". Они выразили недовольство тем, что в декабре 2019 года Львовский горсовет выделил средства на почтение памяти Бандеры, Мельника, а также Ивана и Юрия Лип, а Киевская горгосадминистрация 1 января 2020 года вывесила баннер с изображением Бандеры.

3 января спикер МИД Украины Екатерина Зеленко заявила, что каждый народ и каждое государство самостоятельно определяют и чтят память своих героев.

Министерство иностранных дел Украины вызывало Цихоцкого из-за осуждения мероприятий, посвященных чествованию памяти лидеров ОУН. В ведомстве ему говорили о контрпродуктивности публичной дискуссии по внутренним вопросам украинской политики. 

Бандера – украинский политический деятель, идеолог украинского национализма, был руководителем фракции ОУН(б). Проведение маршей националистов в день его рождения 1 января – традиция во многих городах Украины. В Киеве 1 января прошло факельное шествие в его честь.

Теги: Израиль, Польша, фашизм, Степан Бандера, марш, национализм, преступление, националисты, нацисты, украинцы, дипломаты, Бартош Цихоцкий, Джоэль Лион
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