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ПОЛИТИКА

В Раде зарегистрировали законопроект Кабмина о приведении статуса НАБУ в соответствие с Конституцией

Сегодня стало известно, что Кабмин рассмотрел и подаст в Верховную Раду законопроект, предусматривающий увольнение главы Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника. К вечеру проект закона, касающийся приведения статуса НАБУ в соответствие с требованиями Конституции Украины, подали в парламент.

Инициаторы законопроекта Кабинет Министров и глава правительства Денис Шмыгаль
Инициаторы законопроекта – Кабинет Министров и глава правительства Денис Шмыгаль
Фото: Кабінет Міністрів України / Facebook

15 февраля в Верховной Раде зарегистрировали проект закона №5070 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно приведения статуса Национального антикоррупционного бюро Украины в соответствие с требованиями Конституции Украины". 

Текст законопроекта еще не опубликован. 

Его инициаторы – Кабинет Министров и глава правительства Денис Шмыгаль. 

Судя по всему, речь идет о проекте, о котором сообщал глава Центра противодействия коррупции Украины Виталий Шабунин – об увольнении директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника. Он говорил, что Кабмин 15 февраля рассмотрел и собирается передать в Верховную Раду законопроект. 

Министр юстиции Украины Денис Малюська объяснял, что так как Конституционный Суд Украины признал неконституционным указ о назначении Сытника директором НАБУ, перед правительством стояла задача "закрыть пробел в законе" и урегулировать вопрос статуса бюро и его директора. 

Проект закона о НАБУ, инициированный Кабмином, предоставляет Нацбюро статус органа исполнительной власти и вводит новую процедуру избрания директора НАБУ, сообщил Малюська. Он подтвердил, что срок работы Сытника сократят.  

Национальное антикоррупционное бюро Украины было создано в 2015 году. С момента основания его возглавляет юрист Артем Сытник. Согласно законодательству, задача НАБУ – противодействие коррупционным правонарушениям, совершенным высшими должностными лицами.

В мае 2020 года в КС поступило представление от 51 народного депутата. В нем говорилось, что пятый президент Украины Петр Порошенко, назначая директора НАБУ, вышел за пределы своих полномочий.

28 августа КСУ обнародовал решение по этому представлению. Суд пришел к выводу, что указ о назначении Сытника был неконституционным, поскольку в Основном законе четко определен перечень должностей, на которые назначает президент (среди них директора НАБУ нет). Издав указ о назначении Сытника, Порошенко превысил свои конституционные полномочия, считают в КСУ. 

В КСУ подчеркнули, что решение не распространяется на правоотношения, возникшие в результате выполнения Сытником должностных обязанностей. Представитель президента Украины в Конституционном Суде, народный депутат от "Слуги народа" Федор Вениславский объяснил, что решение КСУ не несет угрозы делам, которые расследует антикоррупционное бюро: все действия, совершенные директором НАБУ до 28 августа, будут считаться легитимными и конституционными.

НАБУ назвало решение Конституционного Суда очередным шагом на пути уничтожения институциональной независимости ведомства.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: конституция, Кабинет Министров, антикоррупционное бюро, Артем Сытник, законопроект, КСУ, НАБУ, Денис Шмыгаль
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