"Жесткая хватка олигархов, коррупция, отсутствие политической решимости". Главное из резолюции Европарламента по Украине

Резолюция Европарламента

Европейские перспективы Украины. В резолюции указано, что "Украина имеет европейскую перспективу" и "может подать заявку на членство в Евросоюз", но при условии соответствия Копенгагенским критериям, соблюдения принципов демократии, уважения основных прав и свобод человека, прав меньшинств, защиты верховенства права.

Этот абзац практически без изменений перекочевал из прошлой резолюции 2018 года. В нынешней версии добавлено, что недавно прошедший саммит ЕС – Украина "признал существенный прогресс, достигнутый Украиной в процессе реформ", и приветствовал уже достигнутые результаты в реализации Соглашения об ассоциации.

Однако для дальнейшего движения в сторону политической и экономической интеграции с ЕС необходимо, по словам авторов резолюции, полностью выполнить условия соглашения, "несмотря на проблемы, связанные с пандемией COVID-19".

Коррупция. В документе признается, что Украина "добилась значительных успехов" в выполнении обязательств, связанных с Соглашением об ассоциации, но подчеркивается необходимость завершить несколько начатых реформ. В частности, в области верховенства права, надлежащего управления и борьбы с коррупцией.

"Несмотря на заметный прогресс, широко распространившаяся коррупция продолжает препятствовать процессу реформ в Украине", – указывается в резолюции.

Олигархи. В итоговых выводах прямо говорится, что "олигархи, похоже, восстанавливают политическое влияние". Это, по мнению европарламентариев, грозит стране откатом назад.

"Поскольку поддержка модернизации, деолигархизации, реформ и борьбы с коррупцией все еще очень высока среди украинских граждан, эти ожидания должны быть оправданы без дальнейших промедлений", – указано в резолюции.

В документе отмечается, что олигархи по-прежнему оказывают сильное влияние на украинскую экономику и политику, в частности на СМИ, судебную систему и правоохранительные органы. "Создание четких и равных для всех правил в экономике и политике может оказаться эффективным методом фактического снижения неофициального влияния небольшой группы самых богатых предпринимателей на функционирование государства", – подчеркивается в резолюции.

Судебная система. Откатом назад грозят Украине и существующие в нынешнем виде суды. По мнению авторов документа, необходимо проводить реформы "с упором на судебную систему". Отмечается, что обеспечению полной независимости судебных институтов и недопущению использования избирательного правосудия препятствуют не только коррупция, но и "отсутствие политической решимости".

В резолюции выражается сожаление, что судебная система по-прежнему остается одним из институтов, которому меньше всего доверяют украинцы. Выражается обеспокоенность приостановкой процесса переаттестации и набора судей, а также тем, что почти 2 тыс. судейских должностей остаются вакантными.

Европарламент "настоятельно призывает украинские власти", во-первых, продолжить и ускорить реформу судебной системы, чтобы не подрывать работу недавно созданных антикоррупционных институций, во-вторых, воздерживаться от "прежней плохой практики ведения политически мотивированных судебных дел".

Уголовные расследования. Со ссылкой на последний отчет Управления верховного комиссара ООН отмечается отсутствие прогресса в расследовании серьезных нарушений прав человека, предположительно совершенных украинскими Вооруженными силами. Авторы резолюции также не увидели достаточного прогресса в расследовании преступлений во время протестных акций на Майдане в 2013–2014 годах.

Выборы. Авторы резолюции отмечают, что в 2019 году Украина пережила "деликатный избирательный период" во время президентской и парламентской кампаний, и "заслуживает похвалу" за мирную и упорядоченную передачу власти.

В документе подробно анализируются и местные выборы, прошедшие в конце октября 2020 года, которые "стали еще одним испытанием для демократии". В резолюции подчеркивается, что после реформ децентрализации местным властям были отданы значительные полномочия и ресурсы, а сами выборы в целом прошли спокойно и прозрачно. Однако критикуется избирательный кодекс, точнее – попытки внести в него изменения прямо в период избирательной кампании.

Европарламент негативно воспринял так называемый турборежим – чересчур быстрое принятие законов в Верховной Раде. В резолюции указывается, что ради быстрого выполнения предвыборных обещаний в жертву были принесены "парламентский контроль, прозрачность и качество законодательных инициатив".