"Жесткая хватка олигархов, коррупция, отсутствие политической решимости". Главное из резолюции Европарламента по Украине

В Европарламенте раскритиковали Украину за коррупцию, усиление олигархов, замедление реформ и отсутствие политической воли для обеспечения независимости судов Фото: europarl.europa.eu

Резолюция Европарламента

Европейские перспективы Украины. В резолюции указано, что "Украина имеет европейскую перспективу" и "может подать заявку на членство в Евросоюз", но при условии соответствия Копенгагенским критериям, соблюдения принципов демократии, уважения основных прав и свобод человека, прав меньшинств, защиты верховенства права.

Этот абзац практически без изменений перекочевал из прошлой резолюции 2018 года. В нынешней версии добавлено, что недавно прошедший саммит ЕС – Украина "признал существенный прогресс, достигнутый Украиной в процессе реформ", и приветствовал уже достигнутые результаты в реализации Соглашения об ассоциации.

Однако для дальнейшего движения в сторону политической и экономической интеграции с ЕС необходимо, по словам авторов резолюции, полностью выполнить условия соглашения, "несмотря на проблемы, связанные с пандемией COVID-19".

Коррупция. В документе признается, что Украина "добилась значительных успехов" в выполнении обязательств, связанных с Соглашением об ассоциации, но подчеркивается необходимость завершить несколько начатых реформ. В частности, в области верховенства права, надлежащего управления и борьбы с коррупцией.

"Несмотря на заметный прогресс, широко распространившаяся коррупция продолжает препятствовать процессу реформ в Украине", – указывается в резолюции.

Олигархи. В итоговых выводах прямо говорится, что "олигархи, похоже, восстанавливают политическое влияние". Это, по мнению европарламентариев, грозит стране откатом назад.

"Поскольку поддержка модернизации, деолигархизации, реформ и борьбы с коррупцией все еще очень высока среди украинских граждан, эти ожидания должны быть оправданы без дальнейших промедлений", – указано в резолюции.

В документе отмечается, что олигархи по-прежнему оказывают сильное влияние на украинскую экономику и политику, в частности на СМИ, судебную систему и правоохранительные органы. "Создание четких и равных для всех правил в экономике и политике может оказаться эффективным методом фактического снижения неофициального влияния небольшой группы самых богатых предпринимателей на функционирование государства", – подчеркивается в резолюции.

Зал заседаний Европарламента. Фото: wikipedia.org

Судебная система. Откатом назад грозят Украине и существующие в нынешнем виде суды. По мнению авторов документа, необходимо проводить реформы "с упором на судебную систему". Отмечается, что обеспечению полной независимости судебных институтов и недопущению использования избирательного правосудия препятствуют не только коррупция, но и "отсутствие политической решимости".

В резолюции выражается сожаление, что судебная система по-прежнему остается одним из институтов, которому меньше всего доверяют украинцы. Выражается обеспокоенность приостановкой процесса переаттестации и набора судей, а также тем, что почти 2 тыс. судейских должностей остаются вакантными.

Европарламент "настоятельно призывает украинские власти", во-первых, продолжить и ускорить реформу судебной системы, чтобы не подрывать работу недавно созданных антикоррупционных институций, во-вторых, воздерживаться от "прежней плохой практики ведения политически мотивированных судебных дел".

Уголовные расследования. Со ссылкой на последний отчет Управления верховного комиссара ООН отмечается отсутствие прогресса в расследовании серьезных нарушений прав человека, предположительно совершенных украинскими Вооруженными силами. Авторы резолюции также не увидели достаточного прогресса в расследовании преступлений во время протестных акций на Майдане в 2013–2014 годах.

Выборы. Авторы резолюции отмечают, что в 2019 году Украина пережила "деликатный избирательный период" во время президентской и парламентской кампаний, и "заслуживает похвалу" за мирную и упорядоченную передачу власти.

В документе подробно анализируются и местные выборы, прошедшие в конце октября 2020 года, которые "стали еще одним испытанием для демократии". В резолюции подчеркивается, что после реформ децентрализации местным властям были отданы значительные полномочия и ресурсы, а сами выборы в целом прошли спокойно и прозрачно. Однако критикуется избирательный кодекс, точнее – попытки внести в него изменения прямо в период избирательной кампании.

Европарламент негативно воспринял так называемый турборежим – чересчур быстрое принятие законов в Верховной Раде. В резолюции указывается, что ради быстрого выполнения предвыборных обещаний в жертву были принесены "парламентский контроль, прозрачность и качество законодательных инициатив".

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Здравоохранение. Реформы в медицинской сфере необоснованно затянулись, а пандемия COVID-19 усугубила проблемы украинской системы здравоохранения, говорится в резолюции.

Европарламент акцентирует, что украинское законодательство предполагает бесплатную медицину, "но это не та реальность, с которой сталкиваются многие граждане страны при обращении за медицинской помощью".

В резолюции звучит настоятельный призыв "бороться с повсеместным кумовством и коррупцией, которые продолжают существовать в секторе здравоохранения, особенно в Министерстве здравоохранения". Также звучит призыв расследовать любые коррупционные действия, в частности попытки закупить медицинское оборудование и вакцины против COVID-19 по завышенным ценам.

Гибридная война. Кампания дезинформации, кибератаки и другие гибридные угрозы, а также российская военная агрессия препятствуют повышению благосостояния, стабильности и росту страны, говорится в тексте. Кроме того, они подрывают независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, а также ее способность проводить необходимые экономические и социальные реформы.

В документе отмечается, что гибридные угрозы со стороны России направлены среди прочего на распространение ложной информации, разжигание насилия и продвижение антиправительственных и антиевропейских настроений. Для решения проблемы Европарламент предлагает Евросоюзу и Украине "как можно быстрее инициировать диалог по кибервопросам и расширить диалог по вопросам безопасности и обороны" в соответствии с глобальной стратегией безопасности ЕС.

Евросоюз, отмечается в резолюции, не только решительно осуждает продолжающуюся российскую агрессию против Украины, но и продолжит политику непризнания оккупированных и аннексированных территорий. Кроме того, европарламентарии обещают продолжить и санкционную политику в отношении физических и юридических лиц, причастных к нарушению международного права.

Медиа. В выводах Европарламента приветствуются усилия Украины в реформах, направленных на развитие свободы прессы, в том числе принятие закона о прозрачности владения СМИ. Тем не менее в документе говорится о необходимости предпринять гораздо больше усилий, "чтобы ослабить жесткую хватку олигархов в отношении СМИ", поощрить редакционную независимость и бороться с безнаказанностью за насильственные преступления против журналистов.

"Медиа-ландшафт в Украине остается под сильным влиянием владельцев СМИ олигархического характера, а сотрудники СМИ, особенно журналисты, расследующие коррупцию и мошенничество, постоянно сталкиваются с угрозой насилия, запугивания и смерти", – указано в резолюции.

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Политический климат. Евродепутаты с сожалением отмечают ухудшение политического климата в стране, "когда для достижения политических целей используют запугивание, язык вражды и политическое давление".

Европарламент настоятельно призвал украинские власти "решительно осудить и запретить деятельность экстремистских и разжигающих ненависть групп и веб-сайтов, таких как "Миротворец". Они, по мнению западных депутатов, "разжигают в обществе напряженность и неправомерно используют личные данные сотен людей, включая журналистов, политиков и представителей меньшинств".

Финансовая помощь. Европарламент напомнил о "беспрецедентной помощи Украине" для преодоления последствий COVID-19, но призвал украинскую власть создать благоприятный инвестиционный климат и незамедлительно выполнить согласованные ранее условия предоставления макрофинансовой помощи ЕС в размере €1,2 млрд, изложенные в Меморандуме о взаимопонимании.

Парламентарии напомнили правительству Украины, что выплата без предварительных условий первого транша на сумму €600 млн "была разовым исключением и не должна быть использована для отката от согласованных реформ".

Эффективность. Европарламент приветствует прогресс, достигнутый Украиной в выполнении обязательств, закрепленных в Соглашении об ассоциации, в частности в области сельского хозяйства, энергетики, банковского дела, децентрализации, цифровой экономики, окружающей среды и избирательных процедур. Но добавляет, что в 2019 году было выполнено лишь 37% задач, связанных с имплементацией соглашения, хотя в 2018-м этот показатель составлял 52%.

В документе несколько раз подчеркивается, что уровень не только финансовой, но политической и технической поддержки со стороны ЕС будет зависеть от того, в какой степени Украина выполняет взятые на себя обязательства, особенно в вопросе реформирования.

Европейские парламентарии отдают должное попыткам ускорить темпы реформ во второй половине 2019 года, но призывают украинские институции отдавать предпочтение не скорости, а качеству законодательной деятельности.

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Минские соглашения. Европарламент призвал обе стороны соблюдать режим прекращения огня. Также он призвал Россию "использовать свое решающее влияние на поддерживаемые ею вооруженные формирования", чтобы полностью выполнить обязательства, взятые в рамках Минских соглашений.

В резолюции также указано, что местные выборы в оккупированных частях Восточной Украины должны проводиться в соответствии с украинским законодательством и под наблюдением ОБСЕ. "Как было согласовано в Минске и в так называемой формуле Штайнмайера", – добавлено в документе.

Вода в Крым. Европарламентарии напомнили, что согласно международному гуманитарному праву Российская Федерация как государство-оккупант несет полную ответственность за обеспечение потребностей населения временно оккупированного Крыма, включая водоснабжение.

В этом же абзаце указывается, что в соответствии с четвертой Женевской конвенцией, участницей которой является Россия, государство-оккупант не может заставлять жителей оккупированной территории служить в ее вооруженных или вспомогательных силах.

ВАКС и НАБУ. Немало внимания европейские парламентарии уделили и работе антикоррупционных органов Украины, в частности Высшему антикоррупционному суду (ВАКС) и Национальному антикоррупционному бюро (НАБУ). В документе настаивается на важности обеспечения независимости этих органов, также прозвучал призыв активизировать работу ВАКС "в целях увеличения числа обвинительных приговоров, в том числе по делам высокого уровня".

Парламентарии выразили удовлетворение работой НАБУ, которое, по их мнению, "является наиболее эффективным антикоррупционным учреждением в стране", и призвали прописать прозрачные и деполитизированные правила отбора руководителей НАБУ, Специализированной антикоррупционной прокуратуры, Государственного бюро расследований.

В резолюции осуждаются "попытки атаковать и подорвать антикоррупционные институты" со стороны нардепов Верховной Рады, в частности попытка уволить директора НАБУ Артема Сытника.

Киев, здание Национального банка Украины. Фото: depositphotos.com

Нацбанк. Европарламент выразил глубокую обеспокоенность "высокой степенью систематического политического давления и актами запугивания, совершенными в отношении председателя Национального банка Украины". Речь о Якове Смолие, который руководил НБУ до начала июля 2020 года, и широкой информационной кампании, развернутой в прошлом году за его отставку.

Европейский парламент призвал украинские власти "воздерживаться от политического давления на независимые экономические институты и правоохранительные органы, и обеспечить сохранение их независимости".

Торгово-экономическое сотрудничество. В резолюции подчеркивается, что Украина является важным геополитическим, геостратегическим и торговым партнером ЕС и что сам Евросоюз в настоящее время является крупнейшим торговым партнером Украины. Вместе с тем выражается сожаление об относительно небольшом объеме прямых иностранных инвестиций, поступающих в страну.

Экономика. Европейские депутаты настоятельно призывают Украину продолжить приватизацию государственных предприятий, "чтобы модернизировать и улучшить функционирование своей экономики и избежать олигархизации". В документе звучит предупреждение: если государство не возобновит "борьбу с корыстными интересами", в том числе в сфере приватизации, это "может серьезно подорвать результаты проведенных реформ и мер поддержки Украины в целом".

"Нафтогаз". В Европейском парламенте приветствуют реформы в энергетическом секторе Украины, но обеспокоены нападками на руководство НАК "Нафтогаз".

"[Европейский парламент] приветствует завершение разделения "Нафтогазу" в 2019 году и создание юридически независимого оператора газотранспортной системы (GTSO), что соответствует третьему энергетическому пакету ЕС; призывает, однако, украинские власти усилить техническую независимость GTSO от "Нафтогазу"; приветствует либерализацию и открытие конкурентного рынка газа для населения; сожалеет, однако, о последних нападках на руководство "Нафтогазу", в том числе на наблюдательный совет компании, которые подрывают его независимость и достигнутый прогресс в реформировании этой области", – сказано в документе.

Газ и "Северный поток – 2". В итоговом документе подчеркивается важная роль Украины как стратегической страны – транзитера газа, но отмечается и необходимость модернизации национальной газотранспортной системы государства.

Евродепутаты выразили озабоченность по поводу строительства газопровода "Северный поток – 2" и подчеркнули, что этот трубопровод усиливает зависимость ЕС от поставок российского газа, угрожает внутреннему рынку ЕС и не соответствует энергетической политике Евросоюза.

"Он [Северный поток – 2] имеет возможные негативные последствия для раздираемой войной Украины", – говорится в документе. Кроме того, добавлен призыв к государствам использовать имеющиеся правовые инструменты для остановки этого газового проекта.

Экология. В документе Украину настоятельно призывают эффективно бороться с незаконной вырубкой леса, прежде всего в Карпатах, которая приводит к регулярным наводнениям в регионе. Также озвучен призыв принять меры для устранения экологического ущерба, причиняемого неконтролируемой эксплуатацией природных ресурсов. В качестве примера приводится незаконная добыча янтаря.

В резолюции выражается глубокая обеспокоенность наличием в Донецкой области примерно 1200 радиоактивных источников, используемыми в медицинских, промышленных или научных целях, которые представляют серьезную опасность для здоровья, безопасности и окружающей среды. Также отмечается угроза незаконного распространения радиоактивных веществ.