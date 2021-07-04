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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Ермак обсуждает с Нуланд привлечение США к переговорам по Донбассу – Арестович

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Арестович рассказал о подготовке предложения Байдену по расширению ТКГ
Арестович рассказал о подготовке предложения Байдену по расширению ТКГ
Фото: hromadske.ua

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак и заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд обсуждают привлечение США к урегулированию конфликта на Донбассе в рамках нормандского формата. Об этом 4 июля сообщил спикер украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Арестович в эфире телеканала "Дом".

"Вопрос, скорее, состоит в следующем: будет ли достигнута принципиальная договоренность такого характера. Сейчас идут интенсивные консультации между Ермаком и Нуланд, которая назначена в США главным должностным лицом по Украине и по регулированию конфликта с Россией", – сказал Арестович.

Спикеру украинской делегации в ТКГ известно о контактах Нуланд с российским представителем в ТКГ Дмитрием Козаком и консультациях на высоком уровне политических советников.

"Чем они закончатся, будет понятно после визита [президента Украины Владимира] Зеленского в США и его встречи с президентом [США Джо] Байденом. Такой визит должен состояться в конце июля. Думаю, в августе появятся новости", – добавил он.

Также Арестович рассказал о подготовке предложения Байдену по расширению ТКГ.

"Такие варианты готовятся, но мы не можем их анонсировать. Переговоры любят тишину. Если сейчас их проанонсировать, то начнется информационная противодействие, дипломатическое противодействие. И мы можем не получить того результата, на который рассчитываем", – подчеркнул он.

Контекст:

Россия после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года оккупировала Крым. Присоединение полуострова к Российской Федерации не признается Украиной и большинством стран мира.

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году РФ начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным Зеленского, за время конфликта погибло более 14 тыс. человек.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (ТКГ, Украина – ОБСЕ – Россия) и "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия).

Экс-посол США в Украине Уильям Тейлор говорил 3 июня, что в США рассматривают возможность присоединения к нормандскому формату переговоров по урегулированию конфликта на Донбассе. По его мнению, нормандский формат, вероятно, нуждается в обновлении – как в смене места переговоров, так и в появлении новых игроков.

"Все, что я могу сказать: они рассматривают это… Это обсуждалось, когда госсекретарь [США Энтони] Блинкен был в Киеве с президентом Зеленским, министром иностранных дел [Дмитрием] Кулебой, возможно, с вице-премьер-министром [Алексеем] Резниковым", – отметил Тейлор.

По его словам, речь может идти о разных форматах: переговорах США, РФ и Украины, присоединении Соединенных Штатов, Великобритании и Канады к "Нормандской четверке" или же проведении переговоров по Донбассу при участии стран – подписантов Будапештского меморандума.

Теги: Россия, США, Украина, Джо Байден, Виктория Нуланд, Донбасс, Дмитрий Козак, переговоры, Алексей Арестович, война в Украине, конфликт, дипломаты, война на Донбассе, Андрей Ермак, ТКГ
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