Ермак обсуждает с Нуланд привлечение США к переговорам по Донбассу – Арестович

"Вопрос, скорее, состоит в следующем: будет ли достигнута принципиальная договоренность такого характера. Сейчас идут интенсивные консультации между Ермаком и Нуланд, которая назначена в США главным должностным лицом по Украине и по регулированию конфликта с Россией", – сказал Арестович.

Спикеру украинской делегации в ТКГ известно о контактах Нуланд с российским представителем в ТКГ Дмитрием Козаком и консультациях на высоком уровне политических советников.

"Чем они закончатся, будет понятно после визита [президента Украины Владимира] Зеленского в США и его встречи с президентом [США Джо] Байденом. Такой визит должен состояться в конце июля. Думаю, в августе появятся новости", – добавил он.

Также Арестович рассказал о подготовке предложения Байдену по расширению ТКГ.

"Такие варианты готовятся, но мы не можем их анонсировать. Переговоры любят тишину. Если сейчас их проанонсировать, то начнется информационная противодействие, дипломатическое противодействие. И мы можем не получить того результата, на который рассчитываем", – подчеркнул он.