Боевики обстреляли камеру миссии ОБСЕ под оккупированным Донецком

Камера миссии на шахте вблизи Донецка была повреждена в результате стрельбы.

"В 15.45 2 июля патруль миссии прибыл к месту размещения системы видеонаблюдения СММ на шахте "Октябрьской" (9 км к юго-западу от Донецка) для проведения запланированного технического обслуживания неисправной камеры. Во время техобслуживания наблюдатели заметили отверстие в передней и задней частях корпуса одной из камер", – уточнили в сообщении.

В миссии считают, что оно образовалось в результате попадания пули из стрелкового оружия.

"Перебои в работе камеры начались во второй половине дня 18 июня, когда команда миссии утратила возможность дистанционно вращать камеру. Вечером 28 июня видеосигнал камеры и связь с ней были утрачены", – заявили в ОБСЕ.

В миссии также подчеркнули, что боевики ограничивали свободу передвижения сотрудников ОБСЕ.

"Свободу передвижения миссии по-прежнему ограничивали, в том числе на блокпосте вооруженных формирований в Оленовке Донецкой области и в Чернухино Луганской области. БПЛА СММ вновь подвергались воздействию помех сигналу GPS", – заявили в ОБСЕ.