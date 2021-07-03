Оккупанты 19 раз нарушали режим тишины на Донбассе 2 июля – штаб ООС

"В районе Золотого-4 враг обстреливал наши позиции из минометов 82-го калибра. Вблизи Гнутово оккупанты трижды открывали огонь из минометов 120-го калибра. Неподалеку от Авдеевки противник пять раз вел огонь из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов 120-го калибра и станковых противотанковых гранатометов. В направлении населенного пункта Пески российские оккупанты осуществляли обстрелы из минометов 82-го калибра. У Старогнатовки враг трижды обстреливал украинских защитников из артиллерийских систем калибра 122 мм и вооружения БМП-1. В районе Светлодарска вооруженные формирования РФ вели огонь из станковых противотанковых, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Вблизи Красногоровки российские наемники осуществляли обстрел из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Неподалеку от Каменки враг открывал огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

Кроме этого, оккупанты дважды обстреляли объекты гражданской инфраструктуры и частный сектор Авдеевки из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм.

Также в Луганской области был зафиксирован пролет беспилотника боевиков типа "Орлан-10".

По состоянию на 7.00 3 июля было зафиксировано три нарушения режима тишины со стороны российско-оккупационных войск.

"У населенного пункта Невельское вооруженные формирования РФ трижды обстреляли украинские позиции из минометов 120-го калибра. Боевых потерь среди военных Объединенных сил нет. На вражеские обстрелы наши защитники открывали огонь", – говорится в сообщении.