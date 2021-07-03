Оккупанты 19 раз нарушали режим тишины на Донбассе 2 июля – штаб ООС

"В районе Золотого-4 враг обстреливал наши позиции из минометов 82-го калибра. Вблизи Гнутово оккупанты трижды открывали огонь из минометов 120-го калибра. Неподалеку от Авдеевки противник пять раз вел огонь из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов 120-го калибра и станковых противотанковых гранатометов. В направлении населенного пункта Пески российские оккупанты осуществляли обстрелы из минометов 82-го калибра. У Старогнатовки враг трижды обстреливал украинских защитников из артиллерийских систем калибра 122 мм и вооружения БМП-1. В районе Светлодарска вооруженные формирования РФ вели огонь из станковых противотанковых, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Вблизи Красногоровки российские наемники осуществляли обстрел из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Неподалеку от Каменки враг открывал огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия", – говорится в сообщении.
Кроме этого, оккупанты дважды обстреляли объекты гражданской инфраструктуры и частный сектор Авдеевки из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм.
Также в Луганской области был зафиксирован пролет беспилотника боевиков типа "Орлан-10".
По состоянию на 7.00 3 июля было зафиксировано три нарушения режима тишины со стороны российско-оккупационных войск.
"У населенного пункта Невельское вооруженные формирования РФ трижды обстреляли украинские позиции из минометов 120-го калибра. Боевых потерь среди военных Объединенных сил нет. На вражеские обстрелы наши защитники открывали огонь", – говорится в сообщении.
Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
По данным президента Украины Владимира Зеленского, за время конфликта погибло более 14 тыс. человек.
22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.