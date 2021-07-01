30 июня боевики на Донбассе 10 раз нарушили перемирие – штаб ООС

Война на Донбассе продолжается семь лет Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation / Facebook

"30 июня зафиксировано 10 нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск. [...] На 7.00 1 июля зафиксировано два нарушения. [...] Боевых потерь среди военных Объединенных сил нет. На вражеские обстрелы наши военные открывали огонь в ответ", – говорится в сообщении.

В штабе ООС отметили, что в среду боевики открывали огонь в районе населенных пунктов Золотое-4, Новоселовка, Новгородское, Красногоровка, Пивденное, Водяное и Ореховое, а в четверг – возле Авдеевки.

В Луганской области 30 июня "был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения". В пресс-центре рассказали, что БПЛА был "вовремя подавлен" средствами радиоэлектронной борьбы.