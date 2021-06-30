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Кабмин выделит 16 млн грн участникам АТО и семьям погибших военнослужащих

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С 2014 года правительственные силы проводили на Донбассе антитеррористическую операцию
С 2014 года правительственные силы проводили на Донбассе антитеррористическую операцию
Фото: president.gov.ua

Кабинет Министров Украины 30 июня выделит Министерству по делам ветеранов более 16 млн грн для предоставления единовременной денежной помощи лицам, пострадавшим в ходе антитеррористической операции. Об этом сообщила пресс-служба КМУ.

Из этой суммы предусмотрена помощь семьям шести человек, которые погибли, и 13 лицам, получившим инвалидность во время участия в АТО. Средства будут выделены из резервного фонда государственного бюджета.

В Кабмине отметили, что с начала 2021 года направили на поддержку пострадавших в боевых действиях на Донбассе и их семьям около 57 млн грн.

Единовременное пособие в случае установления инвалидности в зависимости от группы инвалидности выплачивается в следующих размерах: I группа – 400, II группа – 300, III группа – 250 прожиточных минимумов.

В случае смерти помощь составляет 750 прожиточных минимумов, установленных законом для трудоспособных лиц на 1 января календарного года гибели. По состоянию на 1 января 2021 года прожиточный минимум для трудоспособных лиц составляет 2270 грн.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

С 2014 года правительственные силы проводили на Донбассе антитеррористическую операцию. 30 апреля 2018 года АТО официально завершилась, вместо нее началась операция Объединенных сил.

По данным Минобороны на январь 2021 года, с апреля 2014 года в ходе войны на Донбассе погибло 2665 военнослужащих Вооруженных сил Украины.

С момента объявления режима прекращения огня 27 июля 2020 года в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе погибло 99 военнослужащих, из них в боевой обстановке – 34 человека. Об этом сообщили в ВСУ 8 мая.

Теги: Донбасс, правительство, ветераны, помощь, инвалидность, АТО, прожиточный минимум, война в Украине, пострадавшие, военнослужащий, война на Донбассе, погибшие
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