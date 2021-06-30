Кабмин выделит 16 млн грн участникам АТО и семьям погибших военнослужащих

С 2014 года правительственные силы проводили на Донбассе антитеррористическую операцию Фото: president.gov.ua

Из этой суммы предусмотрена помощь семьям шести человек, которые погибли, и 13 лицам, получившим инвалидность во время участия в АТО. Средства будут выделены из резервного фонда государственного бюджета.

В Кабмине отметили, что с начала 2021 года направили на поддержку пострадавших в боевых действиях на Донбассе и их семьям около 57 млн грн.

Единовременное пособие в случае установления инвалидности в зависимости от группы инвалидности выплачивается в следующих размерах: I группа – 400, II группа – 300, III группа – 250 прожиточных минимумов.

В случае смерти помощь составляет 750 прожиточных минимумов, установленных законом для трудоспособных лиц на 1 января календарного года гибели. По состоянию на 1 января 2021 года прожиточный минимум для трудоспособных лиц составляет 2270 грн.